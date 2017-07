Sinds kort terugbetaald: Truvada, een medicijn dat bestaat uit twee hiv-remmers die een infectie kunnen voorkomen. Die preventieve aanpak tegen hiv - PrEP geheten - is potentieel erg interessant voor groepen mensen met een verhoogd risico en wisselende seksuele contacten, zoals jonge homoseksuele mannen.

Dokter Eric Florence leidt de hiv-kliniek van het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen. Tijdens zijn consultaties begeleidt hij mannen die iedere dag een pilletje Truvada slikken. Tussen twee consultaties door staat hij ons hierover te woord.

Mogen de pakjes condooms de vuilnisbak in? Is Truvada een volwaardige vervanger als preventiemiddel?

Florence: ‘Nee. Dit is echt een sleutelboodschap die ik wil geven: PrEP vervangt het condoom niet. Om voor een terugbetaling van PrEP in aanmerking te komen, moeten mensen een combinatieprogramma volgen bij ons. Daar maken raadpleging, mogelijke diagnose van andere soa’s en informatie over condoomgebruik deel van uit. We zien die mensen frequent terug.’

Waarom die hele aanpak?

‘Er is geen één wapen tegen HIV. Wel een combinatie van wapens. PrEP is een zeer doeltreffend middel, maar niet als het geïsoleerd gebruikt wordt.’

Is het gebruik van het condoom niet voldoende als preventiemiddel tegen HIV? Dat is toch jarenlang het mantra geweest.

‘Niet iedereen gebruikt altijd een condoom. Condooms kunnen falen. Orale contacten zijn evenmin zonder gevaar, als is het risico wel lager. Om maar te zeggen: in een laboratorium-setting is het condoom een zeer doeltreffend preventiemiddel. In de praktijk slagen we er echter niet in om hiv onder controle te houden. Er zijn in ons land ieder jaar nog iets meer dan duizend infecties. Bij de hoge risicopopulaties, zoals de homomannen die geen stipt condoomgebruik kunnen garanderen, is er nood aan alle mogelijke preventiemiddelen.’

Kan het voorschrijven van PrEP er niet toe leiden dat er minder condooms gebruikt worden. Vanuit het idee: als ik PrEP gebruik is het toch veilig?

‘In wetenschappelijke studies is dat effect weinig geobserveerd. Maar die studies zijn natuurlijk veeleisend. Het is dus een punt van bezorgdheid. Dat is ook de reden waarom we de mensen motiveren om een condoom te blijven gebruiken en ze zo goed opvolgen.’

Zou u als arts het voorschrijven van PrEP kunnen stopzetten als het tot meer risicovol gedrag leidt?

‘We zijn nog maar net begonnen. Vorige week waren er 79 mensen bij wie de behandeling was goedgekeurd. Maar in theorie wel. Als je ziet dat mensen het niet meer nodig hebben, als er nevenwerkingen zijn of als het geen correct preventiemiddel is.’

Voor alle duidelijkheid: PrEP biedt geen volledige bescherming tegen hiv?

‘Geen enkele preventieve medicatie biedt honderd procent bescherming. Maar de bescherming die is vastgesteld, ligt wel heel hoog. PrEP biedt overigens geen enkele bescherming tegen andere soa’s.’

Kan er geen resistentie tegen hiv optreden bij het gebruik van PrEP?

‘Dat is theoretisch beschreven ja, maar zeer zeldzaam. Vergeet niet dat PrEP geen volwaardige behandeling is tegen hiv.’

Zijn het niet vooral de beter geïnformeerde doelgroepen die zich zeer bewust zijn van de risico’s die kiezen voor PrEP?

‘Dat is een mogelijkheid. Ik hoop dat mensen die een hoger risico vertonen in hun condoomgebruik nu ook PrEP zullen gebruiken.’

Zal PrEP het aantal nieuwe gevallen van hiv structureel doen dalen?

‘In combinatie met andere preventiemiddelen: ja. Dit zal een besparing voor de gezondheidszorg opleveren op lange termijn.’‘Los van alle waardeoordelen vind ik dat uw vraag een belangrijk aspect aanraakt: we moeten het aantal hiv-infecties terugdringen met alle mogelijke middelen die we hebben. En PrEP heeft daar een zeer belangrijke rol te vervullen.’