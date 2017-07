Populariteit Trump bereikt nieuw dieptepunt

Volgens een peiling van The Washington Post heeft de populariteit van Donald Trump een nieuw dieptepunt bereikt. Nog maar 36 procent van de Amerikanen zou nog achter de president. In april was het nog 42 procent.

De peiling werd afgenomen tussen 10 en 13 juli, in samenwerking met nieuwszender ABC. Daaruit blijkt dat 58 procent van de Amerikanen het beleid van Trump afkeurt. Enkel het beleid van George W. Bush (2001-2009) was volgens The Washington Post nog minder populair.

Zijn dalende populariteit is volgens de peiling te wijten aan onder meer zijn geïsoleerde situatie op het internationale politieke toneel, de hervorming van de ziekteverzekering en de uitstap van de VS uit het klimaatakkoord van Parijs. Van de ondervraagde personen denkt 48 procent dat het leiderschap van de VS in de wereld is afgenomen.

Trumps populariteit stond al voor zijn eedaflegging op een laag pitje. Enkele dagen voor de eedaflegging bedroeg zijn ‘approval rating’ volgens opiniebureau Gallup 40 procent, of ongeveer de helft van die van zijn voorganger Barack Obama (78 procent) voor diens inauguratie in 2009.

Het duurde uiteraard niet lang alvorens Trump via Twitter op de peiling reageerde. ‘Ook al is 40 procent op dit moment nog niet zo gek slecht’, vindt Trump, ‘de peiling van Washington Post en ABC was tijdens de verkiezingen ook al de minst betrouwbare’.