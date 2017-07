Vanmiddag wordt in het Nederlandse Vijfhuizen een monument onthuld ter nagedachtenis van de crash van een toestel van Malaysia Airlines tijdens vlucht MH17. Het is vandaag drie jaar geleden dat het vliegtuig ...

Vanmiddag wordt in het Nederlandse Vijfhuizen een monument onthuld ter nagedachtenis van de crash van een toestel van Malaysia Airlines tijdens vlucht MH17. Het is vandaag drie jaar geleden dat het vliegtuig werd neergeschoten met een Boekraket boven een gebied dat in handen was van de separatistische rebellen in Oost-Oekraïne. Alle 298 inzittenden, onder wie 193 Nederlanders en 6 Belgen, kwamen om het leven.

Het Joint Investigation Team maakten vorige week bekend dat de verdachten van de aanslag in Nederland berecht zullen worden. Wie kunnen dat zijn?

Delfin, de Russische officier die de Boekraket stuurde

Uit de transcriptie van afgeluisterde telefoongesprekken tussen twee vermoedelijke Russische officieren leer je dat de wapentransporten van juli 2014 – door Rusland altijd ontkend- bijna altijd vanuit het Russische Donetsk (niet te verwarren met de Oekraïense stad met dezelfde naam) in Oekraïne kwamen, dat was toen de laatste mogelijkheid om het opgerukte Oekraïense leger te vermijden. In Donetsk had Rusland onder het mom van legeroefeningen grote hoeveelheden materieel en tienduizenden manschappen samengebracht. Boven op een hoge heuvel, zeven kilometer van de Oekraïense grens, lag een groot legerkamp. Hoogstwaarschijnlijk kwam de Boek die vlucht MH17 heeft beëindigd, hier vandaan.

Daar bevond zich een man, met de schuilnaam Delfin. Uit opgenomen gesprekken blijkt dat hij zich liet informeren over de strijd in Oekraïne, en dat hij in contact stond met Moskou. Op 16 juli leek hij te praten over de aanvoer van de Boek. ‘Heb je die ene kunnen vinden?’, vroeg Delfin aan een andere militair. Zeker, antwoordde die, ik heb een trailer en een kraan geregeld [om de zware raketten te vervoeren en op de Boekinstallatie te tillen]. Wanneer is-ie nodig? ‘Zo snel mogelijk’, zei Delfin.

Delfin is geen avonturier of een vrijwilliger. Hij is een reguliere Russische officier die ermee instemde dat er Boeks naar het rebellengebied gingen, een gebied dat onder drukke vliegroutes ligt. Er is een vage aanwijzing dat Delfin en zijn mannen zelf op zoek moesten gaan naar de wapens die de rebellen wilden hebben. Mogelijk haalden ze die bij de Russische legerkampen in de buurt van de steden Millerovo en Rostov. Dit voert tot de vraag of Moskou bepaalde welke wapens naar de rebellen gingen of dat Delfin daarover zelf besliste.

Chmoeri, de rebellenleider die de Boekwagen moest krijgen

De Oekraïense inlichtingendienst vermoedt dat de rebellencommandant met de bijnaam ‘Chmoeri’ – hij heet in werkelijkheid Sergej Doebinski – een hoofdrol heeft gespeeld in de aanslag op vlucht MH17. In de afgetapte telefoongesprekken hoor je hem de Boek in ontvangst nemen en de begeleiding regelen. Uit nader onderzoek blijkt de Russen het voertuig dat raketten lanceert niet uitleenden, maar ze gaven het dure wapen een bemanning mee om het te bedienen.

Half juli 2014 vochten de separatisten op drie of vier plaatsen fel met het Oekraïense leger, dat toen succes boekte. Waarschijnlijk was de Boek de eerste van reeks voertuigen die de separatisten moesten beschermen tegen de Oekraïense gevechtsvliegtuigen. Het lijkt erop dat de lanceerwagen eerst aan een rebellengroepering bij Loehansk was toegezegd. Maar Chmoery werd onverwacht zó in het nauw gedreven bij de plaats Marinivka, dat hij vermoedelijk voorrang heeft gekregen. In een gesprek op woensdagavond 16 juli met iemand van het Vostok-bataljon, verzucht Chmoeri: ‘Het zou mooi zijn als ik morgen een Boek kreeg.’

Het voertuig werd in de nacht van 16 op 17 juli door de separatisten opgehaald bij de grens. Een van hen, Boerjat, mogelijk de chauffeur van de Volvo-trailer waarmee dat gebeurt, meldt zich ’s ochtends bij Chmoeri met de vraag waar ‘deze schoonheid’ naartoe moet. Chmoeri denkt dat hij nu zeggenschap over de Boek heeft en regelt prompt begeleiding en bewaking. Dat is een misverstand: de Boek staat onder beheer van de Russische ploeg die het transport in drie burgerauto’s escorteert.

Bibliotekar, de Russische officier die de Boekwagen begeleidde

Uit diverse gesprekken blijkt dat één persoon verantwoordelijk was: ‘Bibliotekar’. Hij was de enige met wie contact mocht worden opgenomen. Bibliotekar wacht de escorte van Chmoery niet af en rijdt door naar de plaats Snizjne. Bij een benzinestation wordt de Boek afgeladen. Nu blijkt dat Bibliotekar niet precies weet waar hij heen moet. Er wordt gebeld met een separatist in het veld die een vage aanwijzing geeft. Rond half twee rijdt de Boek met een kleinere escorte naar een roadblock van de rebellen bij het gehucht Pervomajski. Daar zal rond 16.20 uur lokale tijd de raket worden afgeschoten. Er zijn geen aanwijzingen dat Chmoery daar een rol heeft in gespeeld. Uit een opgenomen gesprek van die dag blijkt dat hij weer aan het front bij Marinivka was.

Een uur nadat het fatale schot is gevallen moet ook bij het roadblock duidelijk zijn geworden dat er iets was misgegaan. Vanuit een legerkamp in Rusland vertrekt een trailer die de Boek moet terughalen. Maar die zal leeg terugkeren, want ook lokaal, bij het roadblock, waren al maatregelen genomen om de Boek te evacueren. Wie daartoe het initiatief nam is onbekend. De Boekbemanning gaat er, waarschijnlijk met geïmproviseerd vervoer, op eigen gelegenheid vandoor – zó haastig dat één van hen achterblijft, suggereert een tapgesprek. Voor de aftocht van de Boek moet de Volvo-trailer, die de Boek eerder aan de grens had opgehaald, weer worden opgetrommeld.

Bibliotekar brengt de Boek waarschijnlijk naar een luchtafweerraketbrigade bij Millerovo. Intussen wordt hij gebeld door zóveel mensen (acht of tien, onder wie Strelkov, de militaire leider van de separatisten, dat hij nijdig zijn telefoon afzet. Je mag aannemen dat Strelkov, en andere bellers, pogingen deden om de Boek te behouden. De wijze waarop Bibliotekar reageert, zou erop kunnen wijzen dat hij een belangrijke man was, waarschijnlijk een Russische officier. Hij behoort tot de ploeg die door Rusland aan de separatisten was uitgeleend.