De inhoudelijke onderhandelingen over de Brexit zijn vandaag officieel van start gegaan. Het wordt de eerste echte onderhandelingsronde tussen het VK en de EU, en die begint niet onder het best mogelijke gesternte.

De hoofdonderhandelaars Michel Barnier en David Davis troffen elkaar enkele weken geleden al om een kalender en praktische afspraken te maken. Maandagochtend zijn de inhoudelijke onderhandelingen over de eerste belangrijke knelpunten van start gegaan: de toekomstige rechten van Europese burgers in Groot-Brittannië en vice versa, de financiële afwikkeling van de echtscheiding en de toekomstige grens tussen Ierland en Noord-Ierland.

Spanningen

Vorige week liepen de spanningen flink op. Europa is niet tevreden over het statuut dat de drie miljoen EU-burgers na de Brexit in het VK kunnen krijgen. En dan ging Boris Johnson een beetje stoken over de rekening die de Britten hebben openstaan in Brussel. Al lijkt die plooi al een beetje gladgestreken. Toch klinkt op de achtergrond één vraag almaar luider: is de harde Brexit die May nastreeft wel zo’n goed idee?

Aan de overkant van het Kanaal groeit het besef dat de uitstap uit de EU kolossale gevolgen heeft voor de hele Britse samenleving. Vorige week barstte bijvoorbeeld het debat over het Britse lidmaatschap van Euratom, de Europese samenwerking rond nucleaire kwesties, los. Volgens de Brexiteers moet het VK probleemloos uit Euratom kunnen stappen. Nu blijkt dat dit zou kunnen leiden tot een tekort aan isotopen, waardoor de bestraling van kankerpatiënten in gevaar kan komen.

Opvallend is ook de toon van de Britse media. The Financial Times en The Times, twee kranten die de voorbije jaren toch eerder de negatieve aspecten van de EU beklemtoonden, schrijven in minder harde bewoording over Europa.

Toekomstige relatie

Eenmaal er voldoende vooruitgang is geboekt over deze echtscheidingsdossiers, willen de Europeanen de volgende fase van de immense onderhandelingen aansnijden en gesprekken starten over de toekomstige relaties met Groot-Brittannië.

Tegen volgend najaar zou er een akkoord op tafel moeten liggen. Dat zou alle partijen voldoende tijd moeten bieden om het ratificatieproces te voltooien tegen eind maart 2019, wanneer de Britten de Europese Unie effectief verlaten.

‘Het is nu tijd om aan het werk te gaan en ervoor te zorgen dat deze onderhandelingen een succes worden’, verklaarde de Britse Brexit-minister Davis maandagochtend bij aanvang van de onderhandelingen. Beide kampen hebben een aantal werkgroepen in de steigers gezet waarin de verschillende dossiers aan bod komen. Donderdag wordt de eerste echte onderhandelingsronde besloten met een plenaire zitting en persconferentie.