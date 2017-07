Opnieuw havenarbeider beschoten in Antwerpen

Vrijdagnacht staken onbekenden een auto in brand in Wilrijk. Nadat havenarbeider Paul Jensen hen erover toeriep, werd hij onder vuur genomen. Het is de zoveelste schietpartij in korte tijd.

In het rolluik van de woning van Paul Jensen in de Michel Willemslaan, op de grens tussen Wilrijk en het Kiel in Antwerpen, zitten vier kogelgaten. Eén kogel doorkruiste de volledige woonkamer en boorde zich achterin in de muur. ‘Als een van mijn kinderen of ik in de zetel hadden gezeten, dan was het slecht afgelopen’, zucht Jensen. ‘Ook in onze slaapkamer op de eerste verdieping is een kogel binnengegaan.’

De schietpartij vond plaats om 3.38 uur in de nacht van vrijdag op zaterdag. Jensens vrouw was toen onderweg naar huis. ‘Omdat ze ooit al eens achtervolgd was geweest, laat ik haar zo laat niet graag alleen over straat lopen. Daarom wacht ik haar altijd op in de deuropening. Net toen ze haar berichtje had gestuurd, zag ik licht schijnen tot in de gang. In de straat stond er een auto in brand. Aan de overkant zag ik twee mannen met een doek over hun mond. Ik riep hen iets toe, en toen openden ze het vuur.’

Getuigen zagen de twee mannen wegrijden in een auto. Ze hadden een noodhamer gebruikt om de ruiten van de geparkeerde Opel in te slaan en hadden er met een jerrycan benzine in gegoten. De auto ging volledig in vlammen op. De noodhamer bleef achter en werd inbeslaggenomen voor sporenonderzoek. Ook enkele kogelhulzen werden meegenomen. De auto behoorde toe aan een tramchauffeur uit de buurt.

Geval elf

Het incident is intussen al het elfde geval van huizen die in het Antwerpse beschoten worden en het derde waar havenarbeiders bij betrokken waren. Op 7 maart wordt de geparkeerde auto van een gewezen dokwerker en pokerspeler onder vuur genomen op Antwerpen-Linkeroever. Twee maanden later openen onbekenden ’s nachts in Ekeren het vuur op de woning van een havenarbeider. Een vluchtauto wordt uitgebrand aangetroffen in de buurt.

Voordien was het vooral in februari onrustig geweest. Er werden maar liefst vier incidenten gemeld, met het zwaarste op 26 februari in Sint-Job-in-’t-Goor. Met een zwaar kaliber wordt op de deur en gevel van een appartementsgebouw geschoten. De daders gooien ook twee molotovcocktails.

Overige incidenten:

19/12/2016 – Borgerhout, Guldensporenstraat

Onbekenden beschieten de woning van een drugssmokkelaar. Er wordt ook een molotovcocktail gegooid die op de auto van de 91-jarige buurman terechtkomt.

1/1/2017 – Antwerpen-Dam, Lange Lobroekstraat/Dijlestraat

Tijdens nieuwjaarsnacht wordt met een machinegeweer de deur van een hoekhuis doorzeefd.

8/1/2017 – Antwerpen-Dam, Lange Lobroekstraat

Een molotovcocktail zet de auto van een invalide vrouw en de woning van de familie van een drugssmokkelaar in brand. Er worden ook meerdere schoten gelost.

21/05/2017 – Berendrecht, Neerhoefstraat

Een woning wordt twaalf keer beschoten, de auto van de buren wordt in brand gestoken. De daders dumpen hun uitgebrande vluchtauto aan de oprit van de A12.