China bant Winnie de Poeh van het internet na spottende vergelijking

Heeft Winnie de Pooh de Chinese censoren boos gemaakt? Op verschillende sociaalnetwerksites zou de aaibare beer geblokkeerd worden.

De fictieve knuffelbeer Winnie de Poeh lijkt het serieus te hebben verkorven bij de Chinese autoriteiten. Commentaren die verwijzen naar ‘Weini xiao xiong’ (de Chinese naam van Winnie de Poeh) worden consequent geblokkeerd.

De gebruiker krijgt de boodschap dat zijn commentaar niet gepubliceerd kan worden wegens “illegale inhoud”, meldt onder meer de Britse krant The Telegraph. Ook op de populaire berichtendienst WeChat zijn de afbeeldingen van Winnie de Poeh uit de galerij met standaardafbeeldingen verwijderd. Maar de gebruikers kunnen wel nog altijd hun eigen foto van de populaire beer verspreiden.

Vergelijking met Chinese president

De Chinese overheid heeft geen uitleg gegeven bij de maatregel. Maar wellicht zijn de regelmatig opduikende vergelijkingen tussen ‘Pooh Bear’ en de Chinese president Xi Jinping de reden van de censuur.

Een foto waarop de ietwat gezette Winnie de Poeh samen met zijn slanke vriend Teigetje te zien is werd in 2013 door de Chinese internetgebruikers verspreid samen met een foto van Xi Jinping en de toenmalige Amerikaanse president Barack Obama. Later werden ook bij andere ontmoetingen van het Chinese staatshoofd vergelijkbare Winnie de Poeh-foto’s op internet geplaatst.

Waarnemers stellen de Communistische Partij van China in de aanloop naar een belangrijk partijcongres, later dit jaar, extra gevoelig is voor afbeelding waarin de spot wordt gedreven met de president.