Dierenbeulen slachten koe in wei

Voorlopig spoorloze dierenbeulen hebben afgelopen weekend een driejarige koe geslacht op een weide in Hakendover (Tienen). De daders gingen er vervolgens vandoor met de billen en de achterpoten van het dier, de rest lieten ze liggen. ‘Dit is onmogelijk het werk van één persoon’, zegt de eigenaar. ‘En dit doe je ook niet met een keukenmesje, hé.’

De 46-jarige David Foriers heeft in totaal 22 koeien en een stier op zijn weide staan. Hij deed de lugubere ontdekking zondagochtend. ‘Ik werd om iets na zes wakker en ik hoorde de koeien loeien’, zegt hij in Het Laatste Nieuws. ‘Dat is niet normaal op dat moment van de dag. Ik dacht eerst dat ze uitgebroken waren, maar toen ik ging kijken wat er aan de hand was, trof ik het dier dood aan.’

Volgens Foriers is dit het werk van minstens twee of drie daders. ‘Dit is onmogelijk het werk van één persoon. Ze waren zeker met meer en hadden kennis van zaken. De koe was duidelijk met een pin in het voorhoofd neergeschoten, net zoals ze het in een slachthuis doen om de koe buiten bewustzijn te brengen. Nadien keelden ze het dier en sneden ze de buik open. Vermoedelijk om het zo snel mogelijk te laten leegbloeden zodat het vlees goed van smaak blijft. Het gaat hier in ieder geval om iemand die in een slachthuis actief is of geweest. Een leek kan zoiets niet. En zo’n achterpoot weegt al snel 100 kilo, in je eentje draag je dat niet ver.’

De daders hadden ook het gepaste materiaal voor zo’n slachting mee. ‘Een koe als deze snij je niet open met een keukenmesje, hé. Wat raar is: de flanken werden niet aangesneden, net de plek waar het beste vlees zich bevindt. Misschien werden ze opgeschrikt en hebben ze maar half het geplande werk kunnen uitvoeren.’

Voorlopig is er geen spoor naar de daders. De politie is wel een onderzoek gestart. ‘Als iemand iets gezien heeft, hoop ik dat ze dat melden bij de politie zodat de daders gevat kunnen worden.’