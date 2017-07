Bruid tovert afgelast huwelijk om tot daklozenfeest

Een vrouw uit de Amerikaanse staat Indiana wou de 30.000 dollar die ze in een last-minute afgelast trouwfeest had geïnvesteerd, niet verloren laten gaan.

Afgelopen zaterdag had Sarah Cummins normaal gezien in het huwelijksbootje moeten stappen met haar verloofde. Maar op het laatste moment gelasten de geliefden het af, zei ze aan Indianapolis Star, zonder daar een reden voor te geven. Eén probleem: de 30.000 dollar die ze geïnvesteerd had in het Ritz Charles.

Er zouden dus sowieso 170 borden eten geserveerd worden. Ze besloot dan maar om vier bussen naar daklozencentra in de buurt te laten rijden, en hen te laten meegenieten. ‘Een kans voor mij om deze mensen te tonen dat ook zij thuishoren op een plek als deze, zoals iedereen’, aldus de 25-jarige.

Dankzij donaties van zakenlui, vrienden en omwonenden konden de daklozen zich bovendien mooi opkleden. ‘Alles is perfect verlopen’, aldus de huwelijksplanner. ‘Op het herschikken van de tafels na, hebben we eigenlijk niet zo gek veel moeten wijzigen.’