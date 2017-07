Rode Duivel Benteke ‘stiekem’ getrouwd

Christian Benteke heeft via Instagram bekendgemaakt dat hij vorige week in het huwelijk getreden is met zijn geliefde Fortune. The beauty and the beast, schrijft hij er zelf over. De Rode Duivel van Crystal Palace postte drie foto’s van wat hij zijn 'beste dag ooit' noemt met twee trouwringen en als datum 8/7/2017 erbij. Dat was dus vorige week zaterdag. Het koppel heeft al een zoontje, Jaden, en een dochtertje, Nayla. Op een van de foto’s draagt de bijna driejarige Jaden een hartje met als boodschap 'Here comes the bride'.