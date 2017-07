‘We zijn het stilaan beu’

Brussels minister Guy Vanhengel (Open VLD) was dit weekend even geschrokken toen CDH-minister Céline Fremault zich in een interview uitdrukkelijk van de PS in de Brusselse regering distantieerde.

‘De Vlaamse partijen hebben de Franstaligen reeds herhaaldelijk opgeroepen om goed na te denken voor oekazes uit te roepen, en om het regeerprogramma uit te voeren’, zei Vanhengel op Radio 1.

Vanhengel zei de uitlatingen van CDH-minister Céline Fremault, die zaterdag zei dat haar partij ook in Brussel een regeringswissel wil, matig te kunnen appreciëren. ‘Het was even schrikken, vooral omdat we donderdag nog een uitstekende Brusselse regering hadden’, aldus de Open VLD’er. Hij vindt dat ‘Fremault impulsief heeft reageert, aangestuurd vanuit de Ardennen (CDH-voorzitter Lutgen, red)’.

Alle partijen zijn het er volgens hem over eens dat er in Brussel orde op zaken gesteld moet worden. De Vlaamse partijen proberen geen olie op het vuur te gooien ‘maar we hebben de Franstaligen laten weten dat we het stilaan beu zijn’, aldus Guy Vanhengel, die erop wijst dat Franstalige partijen goed moeten weten dat ze de Vlamingen nodig hebben bij de vorming van een regeren. Zowel DéFI als de Vlaamse partijen vragen zich af of het wel zin heeft om alles op zijn kop te zetten twee jaar voor de verkiezingen’, voegde hij eraan toe.

Guy Vanhengel stelde tot slot vast dat de partijen, zowel aan Franstalige als aan Nederlandstalige kant, de druk proberen op te voeren. ‘Niet altijd in het belang van Brussel’.