Parlementen afslanken brengt 150 miljoen euro op

Als we de Senaat afschaffen en de parlementen afslanken tot 100 kamerleden (nu 150) en 80 Vlaams parlementsleden (nu 124) zou dat een besparing van 30 miljoen euro per jaar of 150 miljoen euro per legislatuur betekenen. Dat heeft professor economie en beleidsmanagement Lode Vereeck (UHasselt) op vraag van Het Belang van Limburg berekend.

Volgens Lode Vereeck is de N-VA niet toevallig de grootste pleitbezorger van een ‘parlementair dieet’: het systeem D’Hondt bevoordeelt grote partijen bij de zetelverdeling na de verkiezingen. Kleine partijen als Groen en Vlaams Belang zouden bij zo’n afslanking in Limburg zelfs geen verkozene meer hebben.

Vereeck vraagt zich af of de belangen van het volk beter verdedigd worden door minder volksvertegenwoordigers.

Als we de verkiezingsuitslag van 2014 zouden toepassen op deze afgeslankte parlementen, zouden smaakmakers als Kristof Calvo en Björn Rzoska (Groen), Nele Lijnen en Herman De Croo (Open Vld), Raf Terwingen en Eric Van Rompuy (CD&V), Joris Vandenbroucke (SP.A) en Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken vandaag niet in het parlement zetelen.

‘De democratie functioneert niet beter met minder vertegenwoordigers van het volk’, zegt Vereeck in Het belang van Limburg. ‘Maar natuurlijk kan er bespaard worden op de werking van onze parlementen. Daarvoor moet er eerst en vooral worden bespaard op het staatsapparaat. Hoe kleiner de overheid, hoe minder volksvertegenwoordigers er nodig zijn om haar te controleren. Parlementen met beperkte taken, zoals de Senaat, kunnen worden opgeslorpt door de deelstaatparlementen als die haar bevoegdheden overnemen. Er kan en werd ook al gesnoeid in de vergoedingen en pensioenregeling van parlementsleden. Ook de dotaties naar de partijen kunnen worden hervormd.’