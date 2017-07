Jodie Whittaker wordt eerste vrouwelijke Doctor Who

Jodie Whittaker wordt de volgende Doctor Who. De Britse actrice wordt zo de eerste vrouw die in de huid kruipt van het legendarische tv-personage. De Britse openbare omroep BBC maakte de identiteit van de nieuwe Doctor Who zondagmiddag bekend na de tennisfinale bij de mannen op Wimbledon.

Foto: Reuters

De 35-jarige Whittaker, die al een rol speelde in de series ‘Broadchurch’ en ‘The Assets’, neemt de rol over van Peter Capaldi, die eind dit jaar afzwaait als Doctor Who. De 59-jarige acteur vindt het ‘tijd om verder te gaan’, zei Capaldi in januari. Hij debuteerde in 2013 als Doctor Who.

Whittaker, de dertiende acteur die Doctor Who speelt, neemt de rol op zich vanaf het elfde seizoen, dat in 2018 wordt uitgezonden. De actrice was ook te zien in films als ‘Venus’, ‘One Day’ en ‘Black Sea’.

‘Ik ben bijzonder opgetogen dat ik aan dit avontuur mag beginnen’, reageerde Whittaker. ‘Het is meer dan een eer om de rol van Doctor Who te spelen.’