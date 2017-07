Topreekshoofden Martina Hingis en Jamie Murray winnen gemengd dubbel op Wimbledon

De Zwitserse Martina Hingis en de Schot Jamie Murray hebben zondag in het gemengd dubbelspel de titel op Wimbledon veroverd. De topreekshoofden waren in de finale op het Londense gras met tweemaal 6-4 te sterk voor de Britse Heather Watson en de Fin Henri Kontinen. De wedstrijd duurde 1 uur en 10 minuten.

Watson en Kontinen waren de titelverdedigers in het gemengd dubbel.

Voor de 36-jarige Hingis is het haar zesde overwinning op Wimbledon. Twintig jaar geleden greep ze de titel in het enkelspel. Het dubbelspel won ze in 1996, 1998 en 2015. Twee jaar geleden was ze aan de zijde van de Indiër Leander Paes ook de beste in het gemengd dubbelspel.

De 31-jarige Jamie Murray, de oudere broer van ‘s werelds nummer één Sir Andy Murray, schreef aan de zijde van de Servische Jelena Jankovic het gemengd dubbelspel op de All England Club in 2007 al eens op zijn palmares.