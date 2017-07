Dauwens blijft ver verwijderd van WK-minimum

Hordeloopster Axelle Dauwens is er bij de Diamond League-atletiekmeeting in Rabat niet geslaagd in de buurt te komen van de WK-limiet van 56.10 in de 400m horden. Ze liep in de B-reeks als vierde over de meet in 57.47.

Dauwens, die in de winter naar Denemarken verhuisde, kreeg in Marokko haar voorlaatste kans om zich voor Londen te kwalificeren. Zaterdag loopt ze nog op de Nacht van de Atletiek in Heusden. Haar seizoensbeste van 56.75 blijft voorlopig echter een heel eind van het minimum verwijderd. De winst was in Rabat voor de Jamaïcaanse Ristananna Tracey in 55.18. In de A-reeks was Zuzanna Hejnova in 54.22 de beste.