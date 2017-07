'Onbezorgd seksleven geen privilege van heteromannen'

Meer dan honderd Vlamingen nemen momenteel hiv-remmers, ook al zijn ze niet besmet. Dat wordt sinds kort terugbetaald, en dat is ‘geen geldverspilling’, zegt een specialist.

Sinds 1 juni wordt hiv-remmer Truvada ook terugbetaald aan wie niet besmet is met hiv. Daarvoor voorziet Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) dit jaar 1 miljoen euro. 'Zo kunnen we heel wat nieuwe besmettingen voorkomen', klonk het. Voordien had enkel wie al besmet was, recht op terugbetaling.

Anderhalve maand later leert een rondvraag bij betrokken ziekenhuizen dat momenteel al meer dan honderd Vlamingen deze terugbetaalde hiv-remmers nemen, ook al zijn ze niet besmet.

Tim Devriese heeft niet lang getwijfeld en ging langs bij de specialist. Sinds begin juni neemt hij ­elke dag één pil. 'Vroeger ging elk seksueel contact gepaard met de schrik dat ik een ongeneeslijke infectie kon oplopen. Een onbezorgd seksleven is geen privilege van heteromannen.' De kans op besmetting met hiv is voor een homoman één op de twintig, voor een hetero is dat één op de 5.000.

Behalve homomannen zijn dat ook vrouwen met een hiv-positieve partner die zwanger willen worden. Of ­mensen van wie de partner besmet is, maar nog niet lang genoeg medicatie nemen om veilig te kunnen vrijen.

Condooms niet genoeg

Voor iemand de medicatie terugbetaald krijgt, moet hij wel nog steeds langsgaan bij een specialist in het ziekenhuis. Die schat het risico op besmetting in. Elke drie maanden is er vervolgens controle, waarbij dokters blijven hameren op het belang van condooms.

‘De terugbetaling is een zeer goeie zaak’, zegt professor Steven Callens van het UZ Gent. ‘Elk jaar raken meer dan duizend Belgen besmet met hiv. Met condooms alleen komen we er niet. Dankzij ­Truvada zijn onze kansen om de ziekte uit te roeien groter dan ooit.’ De terugbetaling is in geen geval geldverspilling, zegt Callens. ‘Wie besmet raakt, moet levenslang medicatie nemen. Dat is vele malen duurder.’

De UGent berekende dat het aantal nieuw besmettingen tegen 2030 met de helft kan afnemen, goed voor een ­besparing van 34 miljoen euro. Ter vergelijking: De Block voorziet in 2017 een miljoen euro voor de terugbetaling. Ze verwacht dit jaar 525 patiënten te behandelen. Tegen 2022 kan dat oplopen tot 2.630, want de prijs van de medicatie zal ­dalen.