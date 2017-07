Maingain houdt CDH verder aan het lijntje

Er is een heel weekend vergaderd om een begin van oplossing te vinden voor de politieke crisis in Franstalig België. CDH roept coalitiepartner Défi nu op op om de PS in Brussel te ruilen voor MR, waarmee het de Brusselse regering in chaos stort. Maar Défi gaat niet in op die sirenezang.

MR en CDH hebben dit weekend hun besprekingen voor de drie gewestelijke entiteiten (Wallonië, Brussel en de Franstalige gemeenschap, red.) voortgezet. Maandagnamiddag zitten ze opnieuw rond de tafel. ‘Er worden ook ontmoetingen met de socio-economische actoren en het middenveld geprogrammeerd’, maakten de partijen zondagavond bekend in een identiek, maar afzonderlijk verspreid persbericht. Terwijl sommigen ervan uitgingen dat ze snel zouden vooruitgaan naar de vorming van een regering in het Waalse gewest, hebben ze zichzelf met dit manoeuvre wat meer tijd gegeven.

De eerste meer diepgaande werkzaamheden tussen de twee partijen hadden dit weekend betrekking op onder meer ‘de essentiële thema’s zoals tewerkstelling, economie, vorming, leefmilieu, energie en huisvesting in Wallonië’. De recente actualiteit in Brussel toont aan hoe noodzakelijk het is dit nieuwe, coherente project aan te bieden, als een alternatief voor de PS voor alle Franstaligen. De deur blijft dus open voor iedereen die wil bijdragen aan de opbouw’, stellen MR en CDH.

Défi?

Voor Brussel kan ook Défi zijn, de partij van Olivier Maingain, bleek zaterdag. In een interview met L’Echo liet Brussels CDH-minister Celine Fremault immers weten dat ze Maingain had opgeroepen ‘om naar andere mogelijkheden te kijken’. Ze deed dat nadat steeds meer getwijfeld werd of de Brusselse nummer één van CDH wel helemaal op dezelfde lijn zat met haar voorzitter Lutgen.

Ja, dus. Ook in Brussel wil CDH verder zonder de PS. In de krant Le Soir beet Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) evenwel meteen van zich af. ‘Deze crisis is een Waals probleem, geen Brussels', klonk het. Nog volgens Vervoort zijn met Lutgen en Chastel ‘twee Waalse hanen’ aan zet.

Toch berraadde Défi zich zondagmiddag over de nieuwe politieke situatie in Brussel. Nochtans leek de politieke crisis in Franstalig België tot nu aan onze hoofdstad voorbij te gaan, nadat CDH-voorzitter Benoit Lutgen een maand geleden aankondigde niet meer verder te willen besturen met de PS.

Samen met Ecolo?

‘Ik ga de volgende dagen met Ecolo samenzitten om een gezamenlijke eisenbundel over goed bestuur samen te stellen voor de andere partijen’, reageerde Maingain zondagavond tijdens het RTBF-journaal op de uitgestoken hand van CDH. ‘En dan zullen we wel zien welke partijen daar het verst in mee willen gaan.’

En zo zijn de gesprekken - althans voor nieuwe regeringen in Brussel en voor de Franstalige gemeenschap - opnieuw bij het startpunt beland. Dat is altijd al het uitgangspunt geweest voor Défi. En Ecolo haakte vorige week nog af voor de vorming van een Waalse regering omdat MR en CDH niet fors genoeg de borstel wilden halen door de politieke zeden. Die twee partijen onderhandelen alleen verder voor de vorming van het Waalse gewest.