De inwoners van Santiago de Chili werden dit weekend getrakteerd op sneeuwval, wat erg uitzonderlijk is voor de Chileense hoofdstad.

Naast plezier leverde het weerfenomeen ook heel wat hinder op: ruim 150.000 gezinnen zaten zaterdagavond zonder stroom. Er zou ook één dode zijn gevallen - een arbeider die ijs opruimde - en twee gewonden als gevolg van een vallende elektriciteitskabel.

In Santiago leeft ongeveer een derde van de 18 miljoen inwoners van het land. Het is tien jaar geleden dat het er nog eens sneeuwde. Zaterdag viel er zowat 30 centimeter. Heel wat straten werden afgesloten, het stadsbestuur riep de inwoners op om zich zo weinig mogelijk in het verkeer te begeven.

De sneeuw zal mogelijk blijven liggen, want ook de volgende dagen worden temperaturen van maximaal 3 graden verwacht.