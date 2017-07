Theo Francken: ‘Wie is Unia?’

Als het van staatssecretaris Theo Francken (N-VA) afhangt, mag de missie van de Louise-Marie meteen geschrapt worden. ‘Nu krijg je een aanzuigeffect van illegale migranten’, zei hij zondagmiddag aan VTM Nieuws. En met Unia bleek het ook nog steeds niet te klikken.

Het fregat Louise-Marie is momenteel actief in de Middellandse Zee. Het wordt ingeschakeld in de bredere Europese operatie Sophia, met als doel migrantensmokkelnetwerken te traceren en op te rollen. ‘De Louise-Marie doet dat goed, maar we zouden er beter mee stoppen. Let wel, mensen in nood moeten gered worden. Maar dan moeten ze niet naar Europa gebracht worden. Dat zorgt voor een aanzuigeffect met enkel meer doden tot gevolg. Het is een schandvlek voor Europa’, stelt Francken.

Het is niet het enige wat voor Francken verkeerd loopt in de vluchtelingencrisis. Hij kijkt vooral naar Italië. ‘Wat echt moet gebeuren, is dat Italië afspraken maakt met Libië en Tunesië. Zodat die boten teruggestuurd kunnen worden. Italië moet daarin voorop gaan’, klinkt het.

'Wie is Unia?'

Het bleek bovendien nog steeds niet te boteren tussen de staatssecretaris en het gelijkekansencentrum Unia. 'Wie is Unia?', vroeg Francken zich in het zelfde gesprek luidop af. Daarmee reageert hij op het advies dat Unia recentelijk deed over het boerkiniverbod. Discriminerend, was het oordeel van Unia, en dus zou een verbod niet mogen.

'Dat is maar een advies. Dat ze maar adviezen schrijven', stelde Francken onomwonden. 'Ik heb al begrepen dat Antwerpen en Brugge bijvoorbeeld het naast zich neerleggen.'

Dat Francken en Unia niet de beste vrienden zijn, is geen nieuws. Enkele maanden geleden liet de staatssecretaris bij VTM Nieuws al optekenen dat hij 'er persoonlijk geen traan om zou laten als Unia zou ophouden te bestaan'. Gelijkekansencentrum Unia liet nog weten aan persagentschap Belga dat het niet wou reageren op de uithaal van de staatssecretaris.