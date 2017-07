Tim Wellens geeft op in Tour

Tim Wellens (Lotto Soudal) heeft zondag als eerste Belg in deze Tour de France opgegeven. Wellens, die al dagen kampte met een zonne-allergie en zaterdag als allerlaatste aankwam, werd vroeg gelost in de etappe en hield het daarna voor bekeken.

De 26-jarige Wellens stond voor aanvang van de rit 169e op 2u41:27. Het was voor Wellens zijn tweede Ronde van Frankrijk. In 2015 in zijn eerste Tour werd hij ook al tegenvallend 129e.

Verder heeft de Limburger wel al een mooi palmares opgebouwd. Wellens pakte al twee keer het eindklassement in de Eneco Tour (2014 en 2015), met daarbovenop telkens een ritzege. Hij won ook de Ronde van Polen (2016 + 1 ritzege) en de GP Montréal (2015) en boekte ritzeges in de Giro (2016), Parijs-Nice (2016) en de Ruta del Sol (2017).