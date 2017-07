Mertens ontmoet Krejcikova, Zanevska treft Podoroska in Boekarest

Elise Mertens (WTA 54) en Maryna Zanevska (WTA 119) komen komende week in actie op het WTA-toernooi van Boekarest (gravel/250.000 euro).

De 21-jarige Mertens, het vijfde reekshoofd in Boekarest, neemt het in de eerste ronde op tegen haar leeftijdsgenote, de Tsjechische Barbora Krejcikova (WTA 143). Het is de eerste ontmoeting tussen beide speelsters.

De 23-jarige Zanevska treft de 20-jarige Argentijnse Nadia Podoroska (WTA 175). Ook Zanevska en Podoroska kwamen elkaar nooit eerder tegen op een tenniscourt.

De Letse Anastasija Sevastova (WTA 19) is het eerste reekshoofd in Boekarest.