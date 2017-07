Berchelt behoudt WBC-titel bij de superpluimgewichten

De Mexicaan Miguel Berchelt haar zaterdag in Inglewood (Californië) met succes zijn WBC-titel bij de superpluimgewichten verdedigd. Berchelt klopte de Japanner Takashi Miura op punten.

Berchelt, die in januari zijn landgenoot Francisco Vargas versloeg en zo de titel veroverde, werd zaterdag met unanimiteit (116-111, 119-108, 120-109) tot winnaar verkozen.

Voor de 25-jarige Mexicaan is het de 32e zege in 33 gevechten. Voor Miura, titelhouder tussen 2013 en 2015, was het zijn vierde nederlaag in 37 gevechten.

De volgende tegenstander van Berchelt zou wel eens de Panamees Jezreel Corrales kunnen zijn. Corrales klopte zaterdag de Mexicaan Robinson Castellanos, na het stopzetten van de partij door de scheidsrechter in de tiende ronde, en behield zo zijn WBA-titel bij de supervedergewichten. Hij telt op zijn palmares voorlopig 22 overwinningen en slechts één nederlaag.