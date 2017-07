Extra middelen voor jeugdverblijven in Vlaanderen

In totaal 53 erkende jeugdverblijven in heel Vlaanderen krijgen ruim een miljoen euro extra middelen voor investeringen. Dat besliste Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts (N-VA).

De middelen gaan naar onder andere de modernisering van jeugdverblijven, klinkt het in een persbericht zondag. ‘Met dat geld kunnen uitbaters van jeugdverblijven investeren in het comfort, de toegankelijkheid, brandveiligheid en de familievriendelijkheid van hun infrastructuur. Concreet wordt het geld onder meer gebruikt voor duurzaamheidsprojecten, renovatiewerken, aanpassingen in de infrastructuur ten behoeve van mindervaliden en de zeer grondige vernieuwing van enkele vakantiehuizen.’

Weyts merkt op dat het aanbod ‘van jeugdverblijven voor jongeren (met een beperking) nog te beperkt’ is. Financiële steun van de overheid kan dikwijls de serieuze investeringen mogelijk maken die nodig zijn om het aanbod te vergroten, zegt hij in het persbericht. ‘Dat is één van de dingen die we met dit beleid doen.’

Toerisme Vlaanderen dekt voor de 53 projecten maximaal 40 procent van de totale subsidieerbare kosten. In november vorig jaar nog bleek dat Vlaanderen de voorbije jaren in totaal 31 miljoen euro had geïnvesteerd in Vlaamse jeugdverblijven.

Jeugdverblijf De Brink in Herentals is een van de verblijven die financiële steun ontvangt, ruim 40.000 euro, en gaat daarmee zijn gebouwen en sanitair toegankelijk maken voor rolstoelgebruikers. Vakantiehuis Hoge Duin in Oostduinkerke, dat meer dan 100.000 euro ontvangt, moderniseert dan weer de inrichting van familievriendelijke gezinskamers en verbetert met rolstoeltoegankelijke kamers de toegankelijkheidsgraad.