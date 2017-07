Ten minste 33 bezoekers van een handelsbeurs in Nairobi hebben cholera opgelopen. Mogelijk zijn er meer mensen ziek geworden, zei een woordvoerder van het ministerie van Gezondheidszorg zaterdag. Verdere tests moeten dat uitwijzen.

Volgens de zender Citizen TV zijn zeventig beursgangers besmet geraakt met de cholerabacterie, onder wie de Keniaanse ministers van Financiën en Industrie. Dat is nog niet bevestigd. Wel staat vast dat er in de hoofdstad nu zeker 96 cholerapatiënten in ziekenhuizen liggen. Drie mensen zijn tot dusver overleden.

In Kenia, geteisterd door droogte en een tekort aan schoon drinkwater, zijn de laatste maanden vaker uitbraken van cholera. Dat uit zich door misselijkheid, braken, buikpijn en diarree met gevaar van ernstige uitdroging. Eind juni werden ongeveer vijftig deelnemers aan een internationaal artsencongres in een hotel in Nairobi ziek.