Renée Eykens pakt goud in de 800m op Europees kampioenschap voor beloften

Renée Eykens heeft op de 800m de gouden plak veroverd op het EK atletiek voor beloften in het Poolse Bydgoszcz. Ze liep 2:04.73. Twee jaar geleden werd ze al Europees kampioene bij de U20.

Na een fysiek en mentaal dipje en een trainerswissel in de winter geraakte Renée Eykens de laatste maanden beetje bij beetje terug in topvorm. Ze pakte haar wedstrijd tactisch goed aan, en liet het kopwerk aan de IJslandse topfavoriete Hinriksdottir. Eykens toonde opnieuw over een uitstekende laatste rechte lijn te beschikken en snelde ze naar de Europese beloftetitel. Haar voorsprong van 29 honderdsten op Hinriksdottir is in een tactische 800m al bij al nog ruim.

Eykens reageerde uitgelaten na haar gouden koers. “Ik ben zo blij! Hinriksdottir was vandaag sterker dan ik, maar ik was slimmer. Er stond redelijk veel wind, en dat was mijn geluk, want zij ging op kop lopen en verspeelde heel wat krachten. Het was een echte tactische wedstrijd, inclusief veel geduw en getrek. Ik ben zelf ook een paar keer op hielen gaan staan.”