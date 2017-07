Amerikaanse journaliste levend teruggevonden in Congo, maar vijf parkwachters vermoord

De Amerikaanse journaliste die zaterdag verdween in het Okapi wildreservaat in Congo, en van wie gevreesd werd dat ze ontvoerd was, is levend en wel terug gevonden. Vijf parkwachters zijn overleden. Dat berichten Amerikaanse media op basis van het persagentschap AP.

Zaterdag raakte bekend dat een groep van elf parkwachters en één journaliste was verdwenen in een natuurpark in het noordoosten van Congo. Men vreesde dat ze ontvoerd waren door een militie. Enkele van hun collega’s konden ontsnappen.

Zondag werd de vrouw levend en wel teruggevonden. Ze had zich blijkbaar verstopt in het woud. Maar vijf parkwachters zijn wel vermoord aangetroffen. Zes parkwachters overleefden de aanval, aldus AP. Wie er achter zit, is niet bekend. Zaterdag beschuldigde de beheerder van het gebied de Maï-Maï Simba.

In het oosten van Congo zijn tal van gewapende groepen actief die strijden voor controle over de bodemrijkdommen. De Maï-Maï werden bewapend tijdens de tweede oorlog in Congo (1998-2003), om te vechten tegen de Oegandese of Rwandese indringers. Een aantal van deze etnische groepen heeft hun wapens echter niet ingeleverd.