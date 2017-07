‘Hogere huurwaarborg is een oud recept dat niet werkt’

Het Netwerk tegen Armoede betreurt dat de Vlaamse regering beslist heeft om in het ontwerp van huurdecreet de huurwaarborg op de private markt te verhogen van 2 tot 3 maanden. ‘Dat is totaal onhaalbaar voor mensen met een laag inkomen”, zegt de organisatie, die zich grote zorgen maakt.’

In de nieuwe regeling moeten mensen voor een huurwoning van 500 euro per maand dan 2.000 euro (3 maanden huurwaarborg + 1ste maand huur) ophoesten om nog maar een woning te kunnen beginnen huren. Over de waarborglening die dat probleem zou moeten ondervangen, is nog niets bekend. Goed dat de hogere huurwaarborg pas van kracht wordt als ook de waarborglening rond is, luidt het bij het Netwerk tegen Armoede.

De (renteloze) waarborglening moet nog van nul uitgewerkt worden. De organisatie vraagt om dit samen met armoedeorganisaties en huurdersbonden te doen. ‘De lening roept vooral veel vraagtekens op. Hoe groot zal de doelgroep zijn? Hoe zal men zo’n lening kunnen aanvragen? Hoeveel tijd zal de procedure in beslag nemen? Mensen kunnen geen maanden wachten op een lening om hun huurwaarborg op tafel te leggen’, aldus het netwerk zaterdag in een persbericht.

‘Beginnen huren met nog grotere financiële problemen’

‘Een hogere huurwaarborg is een oud recept, waarvan al duidelijk gebleken is dat het niet werkt. Huurders zullen met nog grotere financiële problemen aan de huur van een woning beginnen, wat het risico op betalingsproblemen voor de verhuurder nog zal doen toenemen. Een hogere huurwaarborg lost dus op zich geen enkel probleem op’, zegt coördinator Frederic Vanhauwaert.

Het Netwerk tegen Armoede stelde eerder voor om een centraal huurwaarborgfonds op te richten. Alle huurwaarborgen zouden in dat fonds gecentraliseerd worden. Daarmee kunnen eventuele schade en huurachterstallen voorgeschoten worden. ‘Doordat elke huurder zijn huurwaarborg in het fonds stort, verkleint ook de kans op discriminatie. De verhuurder zou niet kunnen achterhalen hoe de huurder zijn waarborg gefinancierd heeft.’

‘Een minister van Wonen onwaardig’

Ook de oppositiepartijen Groen en SP.A hebben al afkeurend gereageerd op het plan, dat vanaf volgende zomer in werking zou treden. ‘Met dit huurdecreet laat minister Homans zowat 160.000 gezinnen compleet in de steek’, zegt An Moerenhout, Vlaams parlementslid voor Groen. ‘De zwaksten op de huurmarkt worden simpelweg vergeten. Dit is een minister van Wonen onwaardig, en al helemaal schandalig voor een minister van Armoedebestrijding.’

‘Als minister van Wonen zou Homans de belangen van huurders en verhuurders moeten verzoenen, als minister van Armoede zou ze mensen met een laag inkomen moeten helpen een degelijke woning te vinden’, zegt Vlaamse SP.A-parlementslid Michèle Hostekint. ‘Helaas doet ze twee keer krek het omgekeerde: ze zet huurders en verhuurders tegen elkaar op en ze duwt huurders verder de armoede in.’