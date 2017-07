Matthews klopt Van Avermaet, Froome opnieuw in het geel

In Rodez heeft de Australiër Michael Matthews de Belg Greg Van Avermaet geklopt op de meet. Relatief makkelijk hield hij de BMC-renner af in een machtssprint die in gang werd gestoken door Oliver Naesen. Fabio Aru liet zich verrassen en verliest zijn gele leiderstrui opnieuw aan Chris Froome. Thomas De Gendt kleurde de rit in de lange vlucht wat hem de Prijs voor de Strijdlust opleverde.

Het peloton trok voor de veertiende rit van Blagnac naar Rodez, waar twee jaar geleden Greg Van Avermaet een van de mooiste zeges uit zijn carrière boekte en hem definitief verloste van het juk van ‘net niet’-renner. Fabio Aru mocht weer starten in de gele trui voor de rit van 181,5 kilometer. Van bij start kozen meteen vier renners voor de lange vlucht: Thomas De Gendt – al voor de vierde keer deze Tour –, Timo Roosen, Thomas Voeckler en Maxime Bouet. Het peloton schoof vrijwel meteen breed uit over de weg, waarmee de vlucht de zegen had gekregen.

Eén renner was het daar niet mee eens en versnelde uit het pak: Reto Hollenstein van Katusha. De tempobeul leek af te stevenen op een ouderwetse chasse-patate, maar vooraan wachtte het kwartet op de grote motor, waarvan ze wisten dat ze die nog wel goed zouden kunnen gebruiken. Die vijf kleurden de kop van de koers de hele dag, maar meer dan 2’40”-voorsprong kregen ze niet. Vooral Sunweb met kanshebber Michael Matthews en BMC van Greg Van Avermaet hielden de controle op kop van het peloton en ook Sonny Colbrelli zette een van zijn mannetjes van Bahrein-Merida vooraan bij.

Een eerste spannende moment kwam pas tegen de tussensprint, waarin in het peloton een kleine strijd ontstond tussen Michael Matthews die tweede staat in dat groene klassement en Marcel Kittel die oppermachtig aan de leiding staat. Kittel haalde het daar net voor Matthews, waardoor de Duitser opnieuw een puntje meer telde dan de Sunweb-renner, al kon die laatste wel nog 30 punten wegkapen aan de meet als hij de rit zou winnen.

M. Kittel wins the sprint of the bunch / M. Kittel règle le peloton



> @marcelkittel 10 pts

> @blingmatthews 9 pts#GreenJersey pic.twitter.com/nhmNeyVw1D — Green Jersey ŠKODA (@Green__Jersey) 15 juli 2017

Onderweg naar Rodez moesten de renners ook nog twee klimmetjes verteren van derde categorie. Op de eerste klim, de Côte du viaduc du Viaur toonde Thomas De Gendt zich weer gretig om de bolletjespunten mee te grissen.

De volgende klim was de Côte de Centrès, maar daarvoor al kwam Marcel Kittel in de problemen. Met nog 46 kilometer te gaan haakte de Duitser achteraan het peloton af, ook een vijftal andere renners kregen het moeilijk, onder anderen Guillaume Van Keirsbulck verzeilde in dat groepje. Op de Côte de Centrès sneuvelde Maxime Bouet als eerste renner van de vlucht, niet veel later volgde ook Hollenstein. Bij het peloton trok Laurens Ten Dam het tempo de hoogte in, de renners van Sunweb hadden uiteraard ook vernomen dat Kittel op achterstand was gekomen. De Duitser bleef het ook op de tweede klim van derde categorie lastig hebben en zag het peloton steeds verder wegrijden.

De Gendt solo

Met het zicht op de top van de Côte de Centrès moest vooraan ook Timo Roosen lossen. De twee Thomassen hielden het tempo hoog en strak. De Gendt wou ook opnieuw de puntjes voor de bolletjestrui en nam ze ook voor Voeckler, nadat de Belgische renner ook al de volle buit bij de tussensprint had genomen. De Gendt bleek vervolgens ook op het vlakke ook nog te sterk voor Voeckler, want met nog 32 kilometer te gaan reed hij alleen op kop nadat hij de Fransman achterliet na een versnelling.

A 27 km de l'arrivée, c'est @DeGendtThomas vs le peloton / With 27 km to go, it's @DeGendtThomas vs peloton #TDF2017 pic.twitter.com/sb9zCQ7xFp — Le Tour de France (@LeTour) 15 juli 2017

Ondertussen scheurde en kraakte het ook in het peloton, dat we geen massasprint krijgen in Rodez was toen al duidelijk. Opvallend gezicht aan de kop van het peloton was Jan Bakelants. De derde in Rodez in 2015 had vandaag duidelijk een andere opdracht: Bardet in stelling brengen. Daardoor schoot het tempo goed omhoog en begon de voorsprong van de Belgische solist zachtjes aan te dalen. Desalniettemin liet De Gendt indrukwekkende cijfers optekenen, die het de achtervolgers knap lastig maakten. Hij reed met zo’n 52 kilometer per uur tegen de zijwind aan 23 kilometer per uur. Sterke Thomas.

Met nog 20 kilometer te gaan ging de voorsprong van De Gendt onder de minuut. Er stonden nog een dikke 12 kilometer op de teller, toen de Belg uiteindelijk ingerekend werd door Tony Martin en Tony Gallopin die vanuit het peloton wegpeerden. Maar Geschke gingen er meteen achteraan en rekende zijn landgenoot in. Het signaal voor een nieuwe aanval: BMC-renner Caruso en Katusha-renner Lammertink. Sunweb stuurde meteen een mannetje mee, Nikias Arndt sloot aan. Ook een renner van Fortuneo Pierre-Luc Périchon ging mee in de aanval en begreep dat het tempo hoger moest. Het ging echter licht bergop, waardoor Lammertink en Caruso een kloofje sloegen.

In het peloton nam Sky het commando over. Froome voor de boni’s? Kwiatkowski plannen voor de zege? De koplopers hadden toch een voorsprong van 15 seconden met nog tien kilometer te gaan. Ook Oliver Naesen zat ook in de voorste gelederen, mag hij deze keer zijn kans gaan? Vooraan was het in ieder geval hommeles, want het peloton naderde weer. Périchon plaatste een aanval, maar zijn drie metgezellen grepen hem algauw weer bij de lurven. De Fransman zette alles op alles om door te rijden, maar het peloton naderde snel. Het signaal dan weer voor Maurits Lammertink om een ultieme aanval te plaatsen. De Nederlander grabbelde een tiental meter voorsprong.

In het peloton schoof Van Avermaet naar voren naar de vierde positie met Matthews in zijn wiel. Er waren veel kanshebbers op de zege in Rodez, want ook de mannen van Daniel Martin, Zdenek Stybar en Philippe Gilbert kwamen zich aan kop van het peloton posteren en ook Trek-Segafredo kwam vooraan opzetten met John Degenkolb. Het tempo ging snoeihard, waardoor er gaten in het peloton vielen. Dat hoge tempo deed ook de aanval van Lammertink te niet. Er zou gesprint worden in Rodez op een verschrikkelijk steile aankomst (570m aan 9,6 procent). In de laatste kilometer was het hard tegen hard. John Degenkolb bleef schouder tegen schouder vechten.

Naesen dook de steile klim op, maar ging te vroeg op en werd geremonteerd door Philippe Gilbert, die kreeg Van Avermaet in zijn wiel. Ook Matthews ging makkelijk mee in zijn wiel. De twee Belgen zetten vervolgens de sprint in, Gilbert leek het lang te houden, maar Van Avermaet ging er toch nog over... Maar plots als een duiveltje uit een doosje was daar Michael Matthews en die schoof Van Avermaet voorbij en won relatief makkelijk in een spannende machtsspurt op de steile helling in Rodez. Van Avermaet moet zich tevreden stellen met een tweede plaats. Boasson Haegen wordt nog knap derde.

Fabio Aru is verrassend zijn gele trui kwijt, want Chris Froome is nog op de zesde plaats geëindigd, terwijl de Italiaan serieus de zeilen moest bijzetten en 26 seconden achterstand telde op winnaar Matthews. Aru staat nu weer 19 seconden achter de Brit die zijn gele leiderstrui weer in handen neemt.