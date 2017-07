Moeilijke Brexit-onderhandelingen maandag opnieuw van start

Vanaf komende maandag vinden in Brussel nieuwe onderhandelingen plaats over de Brexit, de uitstap van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Op de agenda staan vooral de kosten van de ‘echtscheidingsfactuur’.

De Europese hoofdonderhandelaar Michel Barnier ontvangt maandag de Britse Brexit-minister David Davis. In de dagen die volgen staan onderhandelingen van coördinators en werkgroepen op de agenda. Op donderdag 20 juli is er een afsluitende persconferentie.

In het kader van de Brexit-onderhandelingen willen Brussel en Londen een akkoord vinden over enkele heikele dossiers voor ze beginnen praten over hun toekomstige handelsrelaties.

Een van die dossiers is de openstaande rekening van de Britten na hun feitelijke vertrek uit de Unie. Als Europese lidstaat heeft het Verenigd Koninkrijk namelijk tal van financiële engagementen op zich genomen. Het kan, althans in de ogen van de Europese onderhandelaars, niet de bedoeling zijn dat de Britten die engagementen na de Brexit niet meer nakomen. Precieze bedragen zijn niet gekend, maar een bedrag van 100 miljard euro doet de ronde.

‘Excessieve factuur’

De Britse minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson liet dinsdag in het Britse parlement verstaan dat de Europese Unie ‘ernaar kan fluiten’ als ze denkt dat Groot-Brittannië een excessieve factuur zal betalen voor zijn vertrek uit de Unie. Een dag later maakte Barnier in Brussel nogmaals duidelijk hoe belangrijk het is dat Londen aanvaardt dat het in het verleden financiële engagementen is aangegaan die vereffend moeten worden bij vertrek.

Barnier op zijn beurt benadrukte dat Londen wel degelijk een echtscheidingsfactuur moet betalen. Hij herinnerde er nogmaals aan dat de Britten hun financiële engagementen moeten erkennen, anders wordt er niet onderhandeld over een vrijhandelsakkoord.