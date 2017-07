Jongeman (19) sterft na hevige keukenbrand

Bij een zware woningbrand in het West-Vlaamse Rekkem is zaterdagochtend een dodelijk slachtoffer gevallen. Het gaat om een jongeman van 19. Het vuur ontstond aan het fornuis, zo meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk.

De brand ontstond zaterdagochtend in een woning in de Schelpenstraat. De jongeman wou na een avondje stappen nog iets te eten maken maar vergat een kookpot op het fornuis. Omstreeks half zes ’s ochtends brak er een hevige brand uit.

Verschillende buurtbewoners werden gewerkt door de brandgeur en verschillende explosies. Toen zij poolshoogte gingen nemen, stond de woning reeds in lichterlaaie. Zij probeerden nog twee voertuigen, voor de woning geparkeerd, weg te halen, maar ze moesten die poging al snel staken omwille van de enorme hitte.

De moeder en jongste zoon raakten bevangen door de rook, maar konden ontkomen. Ze kregen zuurstof toegediend in de ziekenwagen. De oudste zoon, een jongen van 19, was enige tijd vermist en werd later door de brandweer teruggevonden. Hij was overleden. Het parket stuurde een branddeskundige ter plaatse. Die stelde vast dat de brand puur accidenteel is.

De woning is compleet verloren door de brand, ook de twee voertuigen raakten beschadigd door de brand.