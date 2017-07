Artuur Peters finisht zevende in finale K1 1000m op EK kajak

Op de eerste finaledag van het EK, dat in het Bulgaarse Plovdiv wordt gevaren, keek Artuur Peters in zijn finale van de K1 1000m de absolute wereldtop in de ogen. In het gezelschap van de Spaanse regerend olympisch kampioen Marcus Walz en de Portugees Fernando Pimenta, de Deen René Poulsen en de Hongaar Balint Kopasz (allen medaillwinnaars op het vorige EK) werd de 20-jarige Neerpeltenaar zevende.

Artuur Peters ging vrank en vrij van start. Na 250 m lag hij tweede na de ongenaakbare Portugees Pimenta die van start tot finish de EK-medailledans leidde en overtuigend won. Halfweg zette ook vice-Europees kampioen Poulsen orde op zaken en kwam als tweede door. Met nog 250m voor de boeg had Peters met een vierde plaats nog steeds zicht op een medaille, maar in de slotmeters betaalde hij de tol van zijn wellicht iets te snelle start.

De Hongaar Kopasz snelde net als vorig jaar naar het brons. De Wit-Rus Yurenia, de recente winnaar van de Wereldbekerfinale in Belgrado, legde beslag op de vijfde plaats. In de slotmeters moest Peters uiteindelijk ook nog met minder dan amper zes honderdsten de duimen leggen voor de Sloveen Zakrajsek en de Duitser Tom Liebsher, olympisch kampioen in de K4 1000m. Peters finishte dus zevende, maar liet wel kleppers als de Brit Jonathan Boyton, 5de op het EK 2016, en zelfs olympisch kampioen Marcus Walz achter zich. Artuur Peters start zondag ook nog in de K1 5000m.

Uitslag A-finale K1 1000m:

1. Fernando Pimenta (Por) 3:29.032

2. Rene Poulsen (Den) 3:30.112

3. Balint Kopasz (Hon) 3:30.336

4. Aleh Yurenia (Wru) 3:32.168

5. Jost Zakrajsek (Slo) 3:33.440

5. Tom Liebsher (Dui) 3:33.440

7. Artuur Peters (BEL) 3:33.496

8. Jonathan Boyton (GBr) 3:34.888

9. Marcus Walz (Spa) 3:41.256