Nieuw Vlaams huurdecreet: ‘Zwaksten blijven in de kou staan’

Groen vindt het huurdecreet dat vrijdag werd goedgekeurd door de Vlaamse regering onaanvaardbaar. ‘Met dit huurdecreet laat minister Homans zowat 160.000 gezinnen compleet in de steek. De zwaksten op de huurmarkt worden simpelweg vergeten. Dit is een minister van Wonen onwaardig, en al helemaal schandalig voor een minister van Armoedebestrijding’, klinkt het.

‘Op dit moment is een derde van de private huurders in armoede beland. Minister Homans beloofde dat ze deze groep zou beschermen, door een systeem uit te werken van geconventioneerd huren. Hierbij geeft de overheid bijvoorbeeld een premie aan de verhuurder die zijn huurprijs verlaagt ten voordele van de zwakste huurders. Van dit systeem is echter geen sprake in het huurdecreet dat Homans vrijdag voorstelde’, zegt An Moerenhout, Vlaams parlementslid voor Groen.

‘Een actieplan tegen discriminatie op de huurmarkt, een integratiepact, een systeem om de zwaksten te beschermen: Homans heeft ons heel mooie dingen beloofd. Alleen blijkt ook vandaag weer dat de minister niet verder geraakt dan beloftes’, besluit Moerenhout.