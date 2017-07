Jongere die zijn leven betert, ontsnapt aan echte straf

Het blijft mogelijk om jonge criminelen als volwassenen te behandelen, onder meer in terreurdossiers. Maar het nieuwe jeugddelinquentierecht dat vrijdag werd goedgekeurd door de Vlaamse regering, wil die uithandengevingen door de jeugdrechter beperken tot het minimum.

‘Jeugdrechters zullen een jongere tot maximaal zeven jaar naar een instelling van de Vlaamse gemeenschap kunnen sturen’, zegt Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen. ‘Dat betekent dat sommige jonge daders tot hun 25ste in zo’n instelling blijven.’

Vandeurzen zet vooral in op bemiddeling en herstel van schade. ‘Ik wil jongeren de kans geven hun verantwoordelijkheid te nemen. Ze kunnen tonen dat ze hun leven willen beteren.’

Het nieuwe jeugddelinquentierecht legt de bal dus in het kamp van de jonge delictplegers zelf. ‘Wie in de fout is gegaan, krijgt de kans om zelf een positief project voor te stellen’, zegt Vandeurzen, de architect van het nieuwe jeugdrecht. ‘Ze kunnen zelf voorstellen om een cursus agressiebeheersing te gaan volgen, of drugstherapie. Of ze kunnen vrijwilligerswerk zoeken. Komen ze hun beloftes na, dan kan het gerecht seponeren.’

Jongeren moeten de gevolgen dragen van de materiële en emotionele schade die ze hebben aangericht. Maar de klemtoon ligt niet op ‘straffen’.

Monitoring

Aan de andere kant van het spectrum blijft het ook mogelijk om zwaar criminele jongeren uit handen te geven, zodat ze als volwassenen voor de gewone rechter verschijnen. ‘Maar ik wil dat beperken tot echt uitzonderlijke gevallen. Onder meer voor terrorisme.’

Vandeurzen voorziet ook ‘elektronische monitoring’ van jongeren als mogelijke sanctie, waarbij ze via technologieën als Skype of Facetime in de gaten gehouden en begeleid worden.

De bedoeling is dat het jeugdrecht ingaat op 1 januari 2019. Tegen dan moet er ook een oplossing zijn voor jongeren met complexe en/of psychiatrische problemen.