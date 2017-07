Rudi Vervoort: ‘Het zijn twee Waalse hanen’

‘Deze crisis is een Waals probleem, geen Brussels.’ Dat zegt Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) vandaag in een interview in Le Soir. ‘Wij hebben een contract tot eind 2019. Ik ben me ervan bewust dat Samusocial een negatieve schaduw op mijn partij werpt. Maar we hebben de nodige beslissingen genomen, de verantwoordelijken zijn uit de PS gezet.’

Volgens Vervoort geeft het Brusselse CDH ook niet te kennen dat het uit de regering wil. ‘Mevrouw Fremault (Céline, CDH-minister van Leefmilieu, red.) heeft de Brusselse belangen verdedigd, tegen de federale regering en de MR in. Het zou een beetje curieus zijn als zij nu morgen in een constellatie met de MR zit, die in dit dossier een totale passiviteit heeft getoond. Dat het Waalse en Brusselse CDH overeenkomen, is volgens mij niets meer dan een façade.’

Vervoort is van mening dat er nu ‘twee Waalse hanen’ aan zet zijn (CDH-voorzitter Benoît Lutgen en MR-voorzitter Olivier Chastel, red.), die niet wakker liggen van de Brusselse belangen en gevoeligheden. De Vlaamse partijen worden tot zijn ongeloof niet betrokken in het hele verhaal. ‘Men zegt hen niets. Men doet het gewoon: we gaan de meerderheid veranderen, bedankt om u aan te passen, we leggen het later wel uit.’

Op het voorstel van Olivier Maingain (Défi) voor een brede Franse ­Gemeenschapsregering, met PS, MR, CDH en Défi, zegt Vervoort geen neen. ‘We moeten alles tegen het licht houden. De PS is een regeringspartij, een partij die verantwoordelijkheid opneemt. Als ze aan tafel komt, is het om deel te nemen. Je kunt boos zijn, maar op een bepaald moment moet de rede het overnemen van de emoties.’

Een oppositiekuur is volgens hem niet de beste manier om zijn partij er opnieuw bovenop te helpen. Al vindt hij wel dat zijn partij zich moet excuseren ‘omdat sommigen van haar leden onaanvaardbare dingen hebben gedaan’.