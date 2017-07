Vermoedelijke IS-strijders van klif gegooid

Nu de Iraakse stad Mosul bevrijd werd en IS er niet langer de plak zwaait, zijn tientallen strijders van de terreurgroep op de vlucht. De jihadstrijders die wel nog in handen vallen van Iraakse troepen, worden vaak gefolterd en gedood, zo blijkt uit beelden.

De Iraakse overheid onderzoekt een video waarop te zien is hoe mannen in legeruniform ongewapende (vermoedelijke) IS-strijders van een klif gooien voor ze hen uiteindelijk doodschieten.

Deze executiemethode doet denken aan hoe IS zelf vaak mensen doodde. Zo werden mannen die beschuldigd werden van homoseksualiteit van hoge gebouwen gegooid.

Volgens een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken zijn de beelden echt en werden ze gefilmd in het onlangs bevrijde Mosul. De betrokken soldaten zouden voor het gerecht moeten komen. Ook een aantal mensenrechtengroepen hebben al melding gemaakt dat Iraakse overheidstroepen zich schuldig maken aan foltering, executies en oorlogsmisdaden in de oorlog tegen IS.

Gestenigd

Eerder had Human Rights Watch in rapport al aangegeven dat Iraakse troepen vermoedelijk ongewapende mannen en jongens die uit Mosul wegvluchtten, hebben geslagen en gedood. Zo zouden troepen een vermoedelijke IS-militant aan een elektriciteitspaal hebben gehangen, om hem daarna te stenigen en uiteindelijk dood te schieten. Duizenden mannen en jongens worden volgens de mensenrechtenorganisatie ook vastgehouden in onmenselijke omstandigheden, zonder enige rechtszekerheid en zonder enige beschuldiging behalve dan dat vermoed wordt dat ze banden hebben met IS.