De Amerikaanse president Donald Trump slaagt er niet in de geruchten over Russische inmenging bij zijn verkiezingsoverwinning de kop in te drukken. Deze week bleek dat zijn oudste zoon, Donald Trump Jr., tijdens de campagne op bezoek is geweest bij de Russische advocate Natalia Veselnitskaja . Er was hem beloofd dat ze belastende informatie over Hillary Clinton had. I love it, had Trump jr. per mail geantwoord. Op Fox zei hij daarover dat het in de zakenwereld normaal is dat je gaat luisteren als iemand bezwarend materiaal over je concurrent heeft.

De familie Trump maakt blijkbaar weinig onderscheid tussen zakendoen en politiek bedrijven. Sommige contacten met Rusland waren zakelijk. Zo heeft Donald Trump in zijn vorig leven een relatie opgebouwd met Aras Agalarov, een Russische zakenman die goede banden met Vladimir Poetin heeft. Die oude vrienden komen nu weer tevoorschijn.

In Washington is het vooral de Russische ambassadeur, Sergej Kisljak, die zijn job zeer goed heeft gedaan. Hij is erin geslaagd om in korte tijd contact te leggen met belangrijke mensen in Trumps campagne, die mogelijk sleutelfiguren in de nieuwe regering zouden worden. Hij heeft Trumps’ schoonzoon Jared Kushner ook in contact gebracht met een Russische bankier, Sergej Gorkov, die een moeilijk project van de familie mogelijk kon financieren.

Duidelijk is dat Rusland zo veel mogelijk banden met de Trump-clan wil uitbouwen, maar de vraag blijft of de gesprekken meer waren dan alleen lobbywerk van Russische kant.