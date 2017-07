Huurwaarborg verhoogd naar drie maanden, oppositie spreekt schande

Het Vlaams Huurdecreet werd door de Vlaamse regering goedgekeurd. Met de verhoging van de huurwaarborg van twee naar drie maanden, haalt Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA) haar slag thuis. Oppositiepartijen Groen en SP.A vinden de maatregel 'onaanvaardbaar' en spreken over 'pestgedrag'.

‘Het decreet regelt de rechten en plichten van zowel de huurder als de verhuurder en komt in de plaats van het complexe federale huurrecht, dat door de 6de staatshervorming werd overgeheveld naar de gewesten’, klinkt het vrijdagavond in een persbericht.

In het Vlaams Huurdecreet wordt volgens Homans versterkt ingezet op het bevorderen van de toegang tot de private huurmarkt. De huurwaarborg wordt ook verhoogd van 2 naar 3 maanden huur en de huurprijsbepaling door de verhuurder blijft vrij.

Daar was coalitiepartner CD&V nochtans tegen gekant. Mogelijk was de partij evenwel akkoord omdat Homans voorziet in een renteloze, anonieme huurwaarborglening, naast de bestaande OCMW waarborgregeling, voor huurders die de verhoogde waarborg niet kunnen ophoesten.

De christendemocraten benadrukken dat de huurwaarborg pas verhoogd wordt als de Vlaamse regering die alternatieve huurwaarborg heeft uitgewerkt. CD&V-parlementslid Katrien Partyka was alvast misnoegd over de communicatie daarover van minister Homans. 'U liegt', reageerde ze op een tweet waarin Homans zei dat alles rond was.

Vlaams huurdecreet goedgekeurd. Rechten en plichten voor de huurders maar óók voor de verhuurders. pic.twitter.com/4jGD8ty1aq — Liesbeth Homans (@LiesbethHomans) 14 juli 2017

Partyka zegt dat de huurwaarborg op twee maanden blijft tot de Vlaamse regering een volwaardig alternatief zoals een huurwaarborglening goedkeurt. 'Als het er niet komt, komt er geen verhoging van twee naar drie maanden.'

Nieuwe samenlevingsvormen

Verder regelt het Vlaams Huurdecreet ook de huurovereenkomsten voor studentenhuisvesting en werd het aangepast aan nieuwe samenlevingsvormen. Om de woonzekerheid voor de huurders te bevorderen, blijft de huurovereenkomst van 9 jaar de regel. Huurovereenkomsten van korte duur blijven mogelijk maar kunnen voortaan expliciet opgezegd worden door de huurder.

‘Met het huurdecreet wordt een evenwichtig kader gecreëerd waarbij het zowel voor de verhuurder interessant is en blijft om te verhuren als voor de huurder mogelijkheden biedt om betaalbaar, kwaliteitsvol en met woonzekerheid te huren. Bovendien worden nu eindelijk een aantal zaken geregeld die in de federale wetgeving ontbraken, zoals de regelingen voor medehuur en studentenhuisvesting’, besluit minister Homans.

'Onaanvaardbaar'

Oppositiepartij Groen noemt het huurdecreet onaanvaardbaar. 'Met dit huurdecreet laat minister Homans zowat 160.000 gezinnen compleet in de steek. De zwaksten op de huurmarkt worden simpelweg vergeten. Dit is een minister van Wonen onwaardig, en al helemaal schandalig voor een minister van Armoedebestrijding', zegt An Moerenhout, Vlaams parlementslid voor Groen.

Ook bij SP.A zijn weinig positieve woorden te vinden over de nieuwe huurwaarborg: 'Dit heeft veel weg van zinloos pestgedrag', zegt Vlaams sp.a-parlementslid Michèle Hostekint in een reactie. 'Niemand is gebaat bij deze maatregel, terwijl de meest kwetsbare gezinnen nog maar eens nodeloos op kosten worden gejaagd', aldus Hostekind namens de oppositiepartij.

'Als minister van Wonen zou Homans de belangen van huurders en verhuurders moeten verzoenen, als minister van Armoede zou ze mensen met een laag inkomen moeten helpen een degelijke woning te vinden', zegt Hostekint. 'Helaas doet ze twee keer krek het omgekeerde: ze zet huurders en verhuurders tegen elkaar op en ze duwt huurders verder de armoede in.'