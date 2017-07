Amerikaanse atleet test positief door “passioneel kussen” en wordt vrijgesproken

Gil Roberts, die op de Spelen in Rio goud won met zijn Amerikaanse ploegmaats in de 4x400m, is het onderwerp geweest van een dopingonderzoek. Hij wordt echter vrijgesproken, omdat hij het verboden middel probenecide opdeed door intens met zijn verloofde te kussen. Dat meldt het Amerikaanse antidopingagentschap USADA.

USADA kondigde op 26 juni aan dat Roberts positief had getest in maart, maar vertelde er meteen bij dat hij het middel onvrijwillig had binnengekregen. Vrijdag publiceerde het agentschap het rapport met de volledige uitleg. De verloofde van Roberts verkreeg het product in India. “Ze kocht het om een ontsteking van de sinussen te behandelen en bleef het gebruiken na haar terugkeer in Amerika. Roberts had geen idee dat hij door haar te kussen een verboden substantie binnen kreeg.”

Roberts werd recent tweede op de Amerikaanse trials in de 400m, en zijn 44.22 daar geeft hem recht op een startbewijs voor het WK atletiek in augustus in Londen. Ook Kevin en Jonathan Borlée zijn daar van de partij. Ze plaatsten zich vrijdag in Madrid.