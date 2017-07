Kyle Walker ruilt Tottenham voor Man City en wordt een van de duurste verdedigers ooit

Manchester City heeft de komst van rechtsachter Kyle Walker afgerond. De Engelse international komt volgens Britse media voor 45 miljoen pond (51,4 miljoen euro), bonussen niet meegerekend, over van Tottenham. Hij zette zijn handtekening onder een vijfjarig contract bij de club van Vincent Kompany, Jason Denayer en Kevin De Bruyne. Dat hebben de Citizens vrijdag bekendgemaakt.

Gedurende acht seizoenen bij de Spurs kwam de 27-jarige Walker in 183 Premier League-wedstrijden in actie. De verdediger prijkte na het voorbije seizoen in het Premier League Team van het Jaar. Voor de Engelse nationale ploeg verzamelde hij 27 caps.

“Ik ben erg enthousiast om voor City te tekenen. Ik kan niet wachten om er tegenaan te gaan”, verklaarde Walker. “Pep Guardiola is één van de meest gerespecteerde managers ter wereld. Ik denk dat hij me op een nog hoger niveau kan laten spelen.” Eerder deze zomer liet Guardiola met Pablo Zabaleta en Bacary Sagna twee rechtsachters vertrekken.

Walker zal dus de nieuwe rechtsback worden van het team van Vincent Kompany en Kevin De Bruyne, en meteen één van de duurste verdedigers ooit worden. Dit is de top vijf:

1. John Stones (Everton naar Man City) - 56 miljoen

2. Kyle Walker (Tottenham naar Man City) - 51,4 miljoen

3. David Luiz (PSG naar Chelsea) - 49,5 miljoen

4. Rio Ferdinand (Leeds United naar Man United) - 46 miljoen

5. Nicolas Otamendi (Valencia naar Man City) - 44,6 miljoen