STVV leent Wolke Janssens uit aan Lierse

Sint-Truiden leent aanvaller Wolke Janssens uit aan 1B-club Lierse. De 22-jarige Limburger tekende voor twee extra jaren bij STVV, maar wordt meteen uitgeleend, zo melden de Truienaars vrijdag op hun website.

Janssens kwam vorig seizoen in 23 wedstrijden in actie in de Jupiler Pro League en kwam daarbij twee keer tot scoren. Het leverde hem een contractverlenging van twee jaar met optie op nog een derde jaar op, maar hij moet wel een jaar in 1B gaan voetballen. Lierse mikt daarin opnieuw op promotie.