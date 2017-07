Trump Jr. sprak ook met voormalige Sovjetmilitair

Donald Trump Jr. sprak niet enkel af met een Russische advocate, maar ook met een Russisch-Amerikaanse lobbyist met een verleden bij de Sovjet-Unie. ‘Ik maak me geen zorgen’, reageert zijn advocaat.

Bij een vergadering tussen Trump Junior en een Russische advocate zou ook een Russisch-Amerikaanse lobbyist aanwezig zijn geweest. Dat meldt de Amerikaanse nieuwszender NBC vandaag. Opmerkelijk: de man in kwestie heeft een verleden bij de dienst contraspionage van de Sovjet-Unie. De lobbyist geeft toe aanwezig te zijn geweest op de ontmoeting.

Bezwarende informatie

De vraag of de Russische overheid de Amerikaanse verkiezingen beïnvloedde hangt al maanden boven het presidentschap van Donald Trump. Deze week kwam daarbij ook zijn zoon in opspraak. Uit mails die Trump Jr. zelf op Twitter plaatste bleek dat hij vorig jaar een Russische advocate ontmoette die naar eigen zeggen in het bezit was van bezwarende informatie over de democratische presidentskandidate Hillary Clinton.

De zaak is potentieel gevaarlijk voor president Trump. Zo loopt er momenteel nog een officieel onderzoek naar de banden tussen zijn campagneteam en de Russische overheid.

‘Geen zorgen’

Toch zegt de advocaat van Trump Jr. zich ‘helemaal geen zorgen te maken’. De lobbyist zou een burger van de Verenigde Staten zijn, zonder banden met de Russische overheid. ‘Hij lachte zelfs toen ik hem die vraag stelde.’ Ook de Russische advocate ontkent banden te hebben met het Kremlin. Volgens haar ging de vergadering met Trump Jr. enkel over de sancties van de VS tegen Rusland, niet over de verkiezingscampagne.

Geen commentaar

Naast Trump Jr. waren ook president Trumps schoonzoon Jared Kushner en zijn voormalige campagneadviseur Paul Manafort aanwezig op de ontmoeting. Het Witte Huis gaf verder geen commentaar.

President Trump sprak zich eerder deze week al uit over de kwestie. Hij neemt het zijn zoon niet kwalijk dat hij inging op de uitnodiging van de Russische advocate. ‘Het stelde zo weinig voor, er was niets te vertellen’, zei de president. ‘Ik denk dat veel mensen naar die vergadering zouden gaan.’