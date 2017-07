De hulpdiensten uit de Amerikaanse staat Oregon hadden het gevoel dat ze in een horrorfilm terecht waren gekomen. Toen ze ter plaatse kwamen bij een ongeval met een truck was een deel van de autosnelweg bij Depoe Bay bedekt met een slijmlaag en glibberige zeedieren. Bij het ongeval verloor een vrachtwagen zijn lading. En dat was 3.4000 kilogram ‘slijmprikken’, dieren die lijken op palingen en slijm produceren.