Met een paarse krokodil ten strijde tegen de bureaucratie

Hebt u al gehoord van de paarse krokodil? Hij kruipt uit Nederland stilletjes ons land binnen en verslindt graag een reglement of drie met een papiermolentje toe. De ‘Bende van de Paarse Krokodil’ - u leest hieronder waar die gekke naam vandaan komt - is een burgerbeweging die begon in de Gentse straathoekwerking, maar gestaag groeit.

De paarse krokodil is een begrip bij onze Noorderburen, er werd zelfs een parlementaire vraag over gesteld. Stel je voor. Hij komt uit een ‘Wat als?’-achtig Youtube-filmpje, waarin een moeder een vergeten paarse krokodil wil ophalen aan de infobalie van het zwembad. Ze moet eerste een formulier invullen, dan de achterkant, wordt vervolgens van het kastje naar de muur gestuurd... terwijl de paarse krokodil al die tijd gewoon zichtbaar achter de balie staat.

Het filmpje is een reclamespot van de Nederlandse verzekeraar OHRA, maar de krokodil staat intussen voor de overdreven, klantonvriendelijke bureaucratie en de overdaad aan strikte regels die blind worden toegepast. Sinds enkele maanden is in Vlaanderen de ‘Bende van de Paarse Krokodil’ actief, die de strijd aanbindt met het fenomeen. Het nog kleinschalige burgerinitiatief ontstond in de Arteveldestad maar verspreidt zich langzaamaan.

Een ontslag als aanleiding

‘De directe aanleiding om de Bende op te starten was het ontslag van één van onze directeurs straathoekwerking, die niet geslaagd was voor een examen voor zijn eigen job’, vertelt Frederik Verhaeghe, één van de initiatiefnemers. ‘Redelijk snel waren we met een 40-tal mensen. We wisten niet echt waar we aan begonnen, alleen dat we op 3 juli - de geboortedag van Franz Kafka - een ‘Dag Tegen Bureaucratie’ wilden organiseren. Het was een succes. Voor het debat hadden we meer dan 130 mensen, op Facebook tellen we intussen 1.000 leden.’

Wat initieel een eindpunt was, bleek het begin van iets nieuws: ook in Oostende groeit er een anti-Kafka-beweging, Kortrijk heeft interesse, een Brussels initiatief werd genomineerd voor de award die de Bende van de Paarse Krokodil uitreikt. De awards tegen regelneverij, uiteraard. Verhaeghe: ‘Een terechte laureate is bijvoorbeeld Stefanie, loketbediende in het bpost-kantoor Gent-Zuid. We wilden 600 brieven versturen naar steden, gemeenten en OCMW’s om te vragen wat zíj doen aan ontregeling, Stefanie zorgde ze ervoor dat we die aan verenigingstarief kregen én niet in het kantoor zelf moesten gaan plakken. Door soepel om te gaan met de regels heeft zij ons enorm geholpen.’

Stempels en stickers

In 2018 volgt vrijwel zeker een tweede editie van de ‘Dag Tegen Bureaucratie’, elk lid van de Bende mag mensen nomineren. Ook aan de zichtbaarheid wordt gewerkt: de Bende heeft, behalve twee opblaasbare paarse krokodillen in haar ‘hoofdwartier’, echte lidkaarten, stickers en stempels. Bekende organisaties zoals de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) tonen interesse. Bekende figuren zoals De Standaard-columnist Guy Tegenbos en straathoekwerker Joost Bonte (broer van Hans) zijn al lid.

‘Stiekem dromen we ervan dat de paarse krokodil een oormerk wordt’, verklapt Frederik Verhaeghe. ‘Dat je bijvoorbeeld een paarse krokodil op je identiteitskaart of rijbewijs, of zelf het schoolrapport zet en de persoon tegenover jou meteen weet: “Aha, dat is iemand die strijdt tegen bureaucratie”. Nu, we zullen al héél blij zijn als het een tool wordt om een gesprek aan te knopen, of om als werknemer binnen je eigen bedrijf regels af te schaffen. Vaak ligt dat gevoelig, via de paarse krokodil kun je dan de situatie ontmijnen.’

Hallo Theo?

Wacht eens... Hébben wij geen staatssecretaris van Administratieve Vereenvoudiging? Toch wel, dat is Theo Francken (N-VA), beter gekend als staatssecretaris voor Asiel en Migratie. Tot vandaag kende het kabinet-Francken de Bende van de Paarse Krokodil niét, maar dat wil niet zeggen dat de staatssecretaris niet begaan is met het thema, luidt het. Integendeel.

‘Kijk, een samenleving als de onze heeft een zekere bureaucratie nodig’, begint woordvoerster Katrien Jansseune. ‘Belastingheffing, het beheer van de wegen, de politie,… alles moet georganiseerd worden. Dat verreist administratieve processen. We kunnen niet zonder. Maar wij streven ernaar om dit zo minimaal mogelijk te houden en transparant. Geen verkwisting en zo goedkoop mogelijk.’

Francken laat weten dat hij al drie grote werven heeft aangepakt - de e-facturatie (sinds 1 juli mogen alle leveranciers digitaal factureren, vanaf 2020 is het verplicht, red.), ‘open data’ die toelaten dat iedereen gebruik kan maken van overheidsdata, en het KMO-actieplan met 50 concrete maatregelen om de administratieve lastendruk te verminderen.’ Maar, zo geeft het kabinet toe, in België is er zeker nog vooruitgang te boeken.

Grote werven voor de toekomst zijn de promotie van die e-facturatie, die in het najaar start, en de Databank van Akten van de Burgerlijke Stand (DABS). Vanaf 1 januari 2019 wil Theo Francken dat je in elk gemeentehuis elke akte kan opvragen, en uitgeprint krijgt in de landstaal die je wenst. Jansseuene: ‘Tot slot hechten we ook erg veel belang aan het ‘only once’-principe: idealiter moet de burger maar één keer zijn gegevens doorgeven aan de overheid. Dat rollen we verder uit.’

Het is dus niet omdat de staatssecretaris er veel minder mee in de media komt, zo besluit Franckens woordvoerster, dat zijn kabinet de bevoegdheid Administratieve Vereenvoudiging stiefmoederlijk behandelt. Waar blijft die lidkaart?