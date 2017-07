STVV heeft vrijdag bekendgemaakt het contract van aanvaller Wolke Janssens open te breken en te verlengen tot juni 2020, met een optie op nog een seizoen. Komend seizoen wordt de spits verhuurd aan 1B-club Lierse, zonder aankoopoptie.

De 22-jarige Janssens is een jeugdproduct van Racing Genk. Via een tussenstop bij Dessel Sport belandde hij vorige zomer op Stayen. Janssens kwam vorig seizoen tot 24 optredens in het eerste elftal van de Truienaars, waarin hij twee keer scoorde.