AA Gent moet naar Oostenrijk of Wit-Rusland, KV Oostende loot Franse topclub in derde voorronde Europa League

AA Gent treft het Oostenrijkse Altach of het Wit-Russische Dinamo Brest, KV Oostende lootte de Franse topclub Marseille in de derde voorronde van de Europa League. De Kustboys trekken eerst naar Frankrijk, AA Gent speelt eerst thuis. De heenwedstrijden gaan door op donderdag 27 juli, de terugmatchen een week later.

De eerste Europese campagne van KV Oostende in 45 jaar heeft een mooie affiche opgeleverd. De Kustboys werden gelinkt aan het Olympique Marseille van Dimitri Payet, die met Frankrijk nog uitblonk op het jongste EK. Marseille eindigde het voorbije seizoen als vijfde in de Franse Ligue 1. Het heeft ook een bijzondere band met België, want succestrainer Eric Gerets wordt er op handen gedragen, Daniël Van Buyten speelde lange tijd voor l'OM en tot medio 2016 was het ook het team van Rode Duivel Michy Batshuayi.

Op donderdag 27 juli trekt KV Oostende naar Frankrijk, een week later volgt de terugmatch in België. Jammer voor Oostende-voorzitter Marc Coucke, die vooraf op een haalbare kaart gehoopt had. "Een heerlijke zeeslag op komst", wreef hij zich wel al in de handen op Twitter.

Zware maar mooie loting: Marseille. Eerst op verplaatsing.

Heerlijke zeeslag op komst! ??????????????‍?? — Marc Coucke (@CouckeMarc) 14 juli 2017

AA Gent neemt het dan weer op tegen een opponent met heel wat minder naam en faam. De Buffalo's werden uitgeloot tegen de winnaar van het duel tussen het Oostenrijkse Altach of het Wit-Russische Dinamo Brest. Altach eindigde afgelopen seizoen als vierde in Oostenrijk, Dinamo Brest was achtste in Wit-Rusland maar won er wel de beker. De heenmatch tussen die twee teams eindigde donderdagavond nog op een 1-1 gelijkspel, op 20 juli staat de terugwedstrijd in Wit-Rusland op het programma. AA Gent mag sowieso op donderdag 27 juli thuis beginnen, een week later speelt het de terugwedstrijd.

Bij winst gaan KV Oostende en AA Gent op 4 augustus opnieuw de trommel in voor de loting van de barrages. Die matchen, waarin een ticket voor de EL-poules op het spel staat, worden op 17 (heen) en 24 (terug) augustus afgewerkt. Zulte Waregem is als winnaar van de Belgische Beker rechtstreeks geplaatst voor de groepsfase van de Europa League. Essevee weet op 25 augustus tegen wie ze het zullen opnemen.

Loting derde voorronde Europa League:

Groep 1:

PSV (Ned) - Osijek (Kro)/FC Luzern (Zwi)

Sturm Graz (Oos)/Mladost Podgorica (Mon) - Fenerbahçe (Tur)

Krasnodar (Rus) - Slovan Bratislava (Svk)/Lyngby (Den)

Norrköping (Zwe)/Trakai (Lit) - Shkëndija (Mac)/HJK Helsinki (Fin)

Panathinaikos (Gri) - Gabala (Aze)/Jagiellonia Bialystok (Pol)

Groep 2:

Shamrock Rovers (Ier)/Mlada Boleslav (Tsj) - Kairat Almaty (Kaz)/Skënderbeu (Alb)

Olimpik Donetsk (Oek) - PAOK Saloniki (Gri)

Austria Wien (Oos) - Progres Niederkorn (Lux)/AEL Limassol (Cyp)

Dinamo Zagreb (Kro) - Vaduz (Lie)/Odd (Noo)

Ark Gdynia (Pol) - Ferencvaros (Hon)/FC Midjylland (Den)

Dinamo Boekarest (Roe) - Athletic Bilbao (Spa)

Groep 3:

Östersunds (Zwe)/Galatasaray (Tur) - Inter Bakoe (Aze)/Fola Esch (Lux)

CSU Craiova (Roe) - AC Milan (Ita)

Girondins Bordeaux (Fra) - Nomme Kalju (Est)/Videoton (Hon)

Maccabi Tel-Aviv (Isr)/KR Reykjavik (IJs) - Panionios (Gri)/Gorica (Slo)

Brondby (Den)/VPS Vaasa (Fin) - Hajduk Split (Kro)/Levski Sofia (Bul)

Valletta (Mal)/FC Utrecht (Ned) - Haugesund (Noo)/Lech Poznan (Pol)

Groep 4:

KAA Gent (BEL) - SC Altach (Oos)/Dinamo Brest (WRu)

Irtysh Pavlodar (Kaz)/Rode Ster Belgrado (Ser) - Sparta Praag (Tsj)

Astra Giurgiu (Roe)/Zirë (Aze) - Olexandriya (Oek)

Everton (Eng) - Ruzomberok (Svk)/Brann (Noo)

Beitar Jeruzalem (Isr)/Botev Plovdiv (Bul) - Maritimo (Por)

Aberdeen (Sch)/Siroki Brijeg (Bos) - Apollon Limassol (Cyp)/Zaria Balti (Mac)

Groep 5:

Zenit (Rus) - Trencin (Svk)/Bnei Yehuda Tel-Aviv (Isr)

Zeljeznicar (Bos)/AIK (Zwe) - Sporting Braga (Por)

Olympique Marseille (Fra) - KV Oostende (BEL)

Freiburg (Dui) - Valur Reykjavik (IJs)/Domzale (Slo)

Liepaja (Let)/Süduva (Lit) - FC Sion (Zwi)

Cork City (Ier)/AEK Larnaca (Cyp) - Rabotnicki (Mac)/Dinamo Minsk (WRu)