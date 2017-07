Club Brugge treft het Turkse Basaksehir in de derde voorronde van de Champions League

Om 12 uur werd in het Zwitserse Nyon geloot voor de derde voorronde van de Champions League. Club Brugge was daarin reekshoofd en werd uitgeloot tegen het Turkse Basaksehir, een verre verplaatsing tegen een tegenstander met enkele grote namen als Gaël Clichy of Emmanuel Adebayor. Club Brugge speelt eerst op 25 of 26 juli in het eigen Jan Breydelstadion. Op 1 of 2 augustus trekt het naar Istanboel voor de terugwedstrijd.

De confrontatie met het Turkse Basaksehir en de bijhorende verplaatsing naar Istanboel is verre van ideaal voor Club Brugge. Het team is misschien geen grote naam genre Galatasaray, maar heeft wel enkele befaamde spelers in de rangen en eindigde vorig jaar tweede in Turkije, op vier punten van kampioen Besiktas. Het beschikt over namen als Emmanuel Adebayor (ex-Arsenal), Gaël Clichy (ex-Arsenal en ex-Manchester City) en Eljero Elia (ex-Hamburg). Zeker geen gemakkelijke loting dus voor blauw-zwart.

Basaksehir degradeerde in 2013 voor het eerst uit de Turkse Superlig, maar promoveerde een jaar later onmiddellijk weer naar de hoogste klasse. In de twee daaropvolgende seizoenen werd het telkens vierde, om vorig seizoen dus de sprong te maken naar de tweede plaats in Turkije.

Eerst in het eigen Jan Breydelstadion

Club speelt eerst thuis op dinsdag 25 of woensdag 26 juli. Eén week later trekt het al naar Istanboel voor de terugwedstrijd, die zal doorgaan op dinsdag 1 of woensdag 2 augustus. Als het erin slaagt om zich te kwalificeren, wacht in de play-offs een aartsmoeilijke opdracht. Met Sevilla, Napoli, Liverpool of een ander reekshoofd dat doorstoot na de derde voorronde (Dinamo Kiev, Ajax, Viktoria Plzen of CSKA Moskou) loot het sowieso een echte topper.

Ook KV Oostende en AA Gent kennen omstreeks 13u hun tegenstander. Gent is reekshoofd in de derde voorronde van de Europa League en loot normaal een haalbare kaart. Voor Europees debutant Oostende wacht misschien een zware opdracht.

Volledige loting:

Niet-kampioenenspoor:

Steaua Boekarest (Roe) - Viktoria Plzen (Tsj)

Club Brugge (BEL) - Basaksehir (Tur)

AEK Athene (Gir) - CSKA Moskou (Rus)

OGC Nice (Fra) - Ajax (Ned)

Dinamo Kiev (Oek) - Young Boys Bern (Zwi)

Kampioenenspoor:

Groep 1:

Slavia Praag (Tsj) - BATE Borisov (WRu)/Alashkert (Arm)

Spartaks Jurmala (Let)/Astana (Kaz) - IFK Mariehamn (Fin)/Legia Warschau (Pol)

Zrinjski (Bos)/Maribor (Slo) - Hafnarfjördur (IJs)/Vikingur (Far)

Zilina (Svk)/FC Kopenhagen (Den) - Malmö (Zwe)/Vardar Skopje (Mac)

Linfield (Nir)/Celtic (Sch) - Dundalk (Ier)/Rosenborg (Noo)

Groep 2:

Partizan Belgrado (Ser)/Buducnost Podgorica (Mon)/Olympiakos (Gri)

Hibernians (Mal)/Salzburg (Oos) - Rijeka (Kro)/New Saints (Wal)

Hapoel Beer-Sheva (Isr)/Honved Boedapest (Hon) - Zalgiris Vilnius (Lit)/Ludogorets (Bul)

Viitorul (Roe) - APOEL (Cyp)/Dudelange (Lux)

Sheriff Tiraspol (Mol)/Kukësi (Alb) - Qarabag (Aze)/Samtredia (Geo)