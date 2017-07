Fellaini in zevende hemel na ontmoeting met steractrice

Marouane Fellaini zit momenteel met zijn club Manchester United in Los Angeles als voorbereiding op het nieuwe voetbalseizoen, en met Hollywood niet veraf krijgen de heren voetballers regelmatig beroemdheden over de vloer. Deze keer was het aan ‘Pretty Woman’ Julia Roberts om een bezoekje te brengen aan de rijkste club ter wereld. Marouane Fellaini poseerde maar al te graag voor een kiekje. “Leuk je te leren kennen”, postte hij, met twee weinig aan de verbeelding overlatende emoticons.

Roberts wordt regelmatig opgemerkt bij grote voetbalmatchen. Zo ging ze in het verleden al eens op de foto met de jongens van Manchester United en is ze ook een notoir bezoeker van de Clasico’s in Spanje.