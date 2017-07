Gebruikten terroristen terrein Limburgse school als verstopplaats?

Er zijn aanwijzingen dat de terreurcel achter de aanslagen in Parijs en Brussel iets had verborgen op een schooldomein in Meulenberg, een wijk in het Limburgse Houthalen-Helchteren. Dat zou blijken uit een nota van de Staatsveiligheid waarover Het Laatste Nieuws bericht.

Een handgetekende kaart die werd gevonden op een computer die de speurders hadden meegebracht uit de schuilplaats van Abdeslam in Vorst, leidde hen naar een garage op het domein van een basis- en kleuterschool in Meulenberg, een in Houthalen-Helchteren beruchte wijk voor veiligheidsproblemen en gevallen van radicalisering.

Op zaterdag 11 juni 2016 voerde de politie er een huiszoeking uit, maar de speurders troffen er niets aan. Toch lichtten ze de Staatsveiligheid in.

Die stuurde op 28 juli 2016 een alarmerende nota: een conciërge van de sporthal naast de school bleek in de rangen van IS in Syrië gesneuveld te zijn. Die 43-jarige man was via zijn huwelijk gelinkt aan de familie van Mohamed Abrini, de ‘man met het hoedje’ die levend ontsnapte na de aanslag van 22 maart 2016 in Zaventem.

De Brusselse speurders trokken op 10 augustus 2016 daarom opnieuw naar Houthalen, waar ze behalve de school ook de sporthal doorzochten. Dat leverde andermaal niets op. Volgens Het Laatste Nieuws zijn er wapens en explosieven verstopt, maar daar zijn nog geen bewijzen voor gevonden. Zo reageerden ook de explosievenhonden niet tijdens het onderzoek op het domein. Wel zijn er aanwijzingen dat de terroristen er iets hadden verborgen.