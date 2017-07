Trump krijgt kritiek voor ‘enge’ opmerking aan Brigitte Macron

De Amerikaanse president prees de ‘goede vorm’ van de Franse première dame tijdens zijn bezoek aan Parijs. ‘Ongepast’, klinkt de kritiek.

Donald Trump wordt beschuldigd van seksisme nadat hij Brigitte Macron, de vrouw van de Franse president, complimenteerde. ‘You’re in such good shape’, zei hij. ‘Het is prachtig.’

Het antwoord van Brigitte Macron is onduidelijk. De beelden zijn gepost op de Facebookpagina van de Franse regering.

Brigitte Macron is 64, terwijl haar man 39 is. Ongeveer hetzelfde leeftijdsverschil als tussen Trump (71) en zijn vrouw Melania (47).

Op sociale media kreeg de uitspraak meteen veel kritiek. Alex Berg, een schrijfster en videoproducer, noemt de uitspraak een voorbeeld van de dunne lijn tussen een compliment en seksuele intimidatie.

#Trump telling France's First Lady "you're in such good shape" epitomizes men towing the line between compliment & sexual harassment. 1/ — Alex Berg (@AlexfromPhilly) 13 juli 2017

Jen Siebel Newsom, een documentairemaakster, zegt dat vrouwen niet willen horen wat Trump van hun lichaam vindt. ‘Het is walgelijk en erg ongepast.’

De twee koppels dineerde gisteren in het sterrenrestaurant in de Eiffeltoren. Vandaag woont Trump de parade in Parijs bij voor de Franse nationale feestdag.

Donald Trump heeft al meerdere keren onder vuur gelegen voor vrouwonvriendelijke uitspraken . Zo dook tijdens de presidentscampagne de beruchte video op waarin hij ‘grab them by the pussy’ over vrouwen zei.