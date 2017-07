Watford strikt Engelse belofteninternational Nathaniel Chalobah

Premier League-club Watford heeft donderdagavond de transfer van middenvelder Nathaniel Chalobah afgerond. Chalobah komt over van landskampioen Chelsea en tekende op Vicarage Road een contract voor vijf seizoenen. Voor de Engelse belofteninternational is het een terugkeer naar Watford. Hij speelde er eerder al op huurbasis in het seizoen 2012-2013.