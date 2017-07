Anak Verhoeven eindigt als derde in Chamonix, Timmermans wordt vijfde

Europees kampioenene Anak Verhoeven is donderdag derde geworden tijdens de Wereldbekermanche muurklimmen (lead) in het Franse Chamonix. De zege was voor de Sloveense Janja Garnbret. Jain Kim uit Zuid-Korea werd tweede. Bij de mannen werd Loïc Timmermans vijfde. De Italiaan Marcello Bombardi pakte het goud, voor de Japanners Kelichiro Korenage en Yuki Hada.

De 20-jarige Verhoeven was zondag in het Zwitserse Villars ook al derde geworden in de eerste Wereldbekermanche. Ook daar was de zege voor Garnbret.

De andere Belgen in Chamonix sneuvelden in de kwalificaties. Chloé Caulier eindigde bij de vrouwen als 33e, Céline Cuypers als 35e. Bij de mannen waren er ereplaatsen voor Sébastien Berthe (44e), Nicolas Collin (45e) en Simon Lorenzi (50e).

De volgende Wereldbekermanche gaat door op 28 en 29 juli in het Franse Briançons.